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Ağaç tepesinde öldü! Budamak için özel aparatla çıktı rahatsızlanınca yardım gelmedi

Antalya'da çok acı bir ölüm yaşandı. Palmiye ağaçlarını budayarak geçimini sağlayan 56 yaşındaki Ercan Özege, budamak için çıktığı palmiye ağacının tepesinde rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Özel aparatla çıkılan yerde kalan cesedi itfaiye ekipleri indirdi.

Ekleme: 26.04.2022 - 11:13 Güncelleme: 26.04.2022 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Ağaç tepesinde öldü! Budamak için özel aparatla çıktı rahatsızlanınca yardım gelmedi
Olay, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Gökçe Parkı yanında bulunan bir evin bahçesindeki palmiye ağacını budamak için çıkan Ercan
Özege (56), ağacın tepesinde biranda rahatsızlandı.

Durumu fark eden vatandaşlar yardım etmek istedi ancak özel tesisat ile ağaç tepesinde bulunan Özege'ye ulaşamadı.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile ulaştığı Özege'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından Özege'nin ağaçtan indirilen cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybeden Ercan Özege'nin emekli olduğu, günlük yevmiye alarak otel ve villalarda ağaç budama işleri yaptığı öğrenildi. Özege'nin kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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