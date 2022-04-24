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Türkiye'den Biden'a 1915 olayları tepkisi: Yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; "1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD Başkanı Biden'ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz." denildi. Bakan Çavuşoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında 'ikiyüzlülük' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'den Biden'a 1915 olayları tepkisi: Yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz
Ekleme: 24.04.2022 - 15:21 Güncelleme: 24.04.2022 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den Biden'a 1915 olayları tepkisi: Yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 olayları ile ilgili bazzı ülkelern yaptığı açıklamalara tepki geldi. ' Türkiye, Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiş, arşivlerini açmıştır.' ifadeleri kullanılan açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanına da sert tepki gösterildi, 'Tarihi olgularla bağdaşmayan açıklamanın geçerliliği yoktur' denildi.

Türkiye'den Biden'a 1915 olayları tepkisi: Yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz

YANLIŞTA ISRAR EDENLERİ KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD Başkanı Biden'ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz.

ACILAR SİYASETE MALZEME YAPILMAMALI

Tarihten husumet çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyen tek taraflı ve seçici yaklaşımlar ahlaken sorunlu, siyaseten art niyetlidir. İnsani ve vicdani duruş, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin o dönemde yaşanan tüm acıların anılmasını gerektirir. Türkiye, Ermeniler dahil tüm Osmanlı nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla anmaktadır. Bu acıları siyasete malzeme yapma girişimlerini reddediyoruz.

Türkiye'den Biden'a 1915 olayları tepkisi: Yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz

ARŞİVLERİMİZ AÇIK

Türkiye, 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin önyargısız biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşündedir. Bu anlayışla Türkiye, Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiş, arşivlerini açmıştır.

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın hakim olması, işbirliği ruhunun öne çıkması için çaba göstermektedir. Ermenistan'la başlatılan normalleşme girişimi bu anlayışın bir başka tezahürüdür.

Türkiye'den Biden'a 1915 olayları tepkisi: Yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN DA SERT TEPKİ: İKİ YÜZLÜLÜK

Bazı batılı liderler son günlerde 'soykırımın' ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunuyor. Doğru! Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan #1915 olayları için 'soykırım' kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise iki yüzlülüklerinin en bariz örneğidir.
Türkiye'den Biden'a 1915 olayları tepkisi: Yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz
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