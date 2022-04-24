Kendisini öldürmek isteyen kocasının adını kanıyla yazmıştı: Cani koca hakkında karar verildi!

Zeytinburnu'nda ayrılmak istediği eşi Nurtaç Canan'a 5 kurşun yağdıran Ragıp Canan hakkında mahkeme kararını verdi. Duruşmada son savunmasını yapan Ragıp Canan 'Eşim aslında inada binerek beni bu suça sevk etmiştir. Pişmanım' dedi.Ragıp Canan, kendisinden boşanmak isteyen eşine silahıyla 5 kez ateş ederek evden kaçmıştı. Nurtaç Canan ise yerde yaralı bir halde yatarken kendi kanıyla, 'Annem, babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum' yazmıştı. O sırada eve gelen oğlu Furkan'ın yardımıyla hastaneye götürüldü. Savcılık Ragıp Canan hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Silahla tehdit' suçlarından 39 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyeti Ragıp Canan'ın 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılırmasına hükmetti.Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ragıp Canan, bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada mağdur Nurtaç Canan ve taraf avukatları da hazır bulundu.Nurtaç Canan duruşmadaki ifadesinde ' O bana merhamet etmedi. Mahkemeden de ona merhamet edilmemesini istiyorum. Eğer o çıkarsa benim hayatım biter' dedi.Ragıp Canan ise savunmasında ' Ben 18 tutukluyum. O gece bir anlık öfkeyle silahı alıp, iki üç kez yere ateş ettiğimde eşimin bacağını kanadığını görünce hemen oğlumu arayıp ambulans çağırmasını söyleyerek evden çıktım. Ben evden ayrılırken kapı kapanmasın diye terlik bırakmıştım. Eşimin iş yerinden kaynaklı tartışmalar nedeniyle, üzerime çok fazla gelmesi sonucu olay yaşanmıştır. Benim eşimi öldürecek bir sebep yok. Aramızda bir namus sorunu yoktur. Ben eşimi öldürmek istesem çatalla, tabakla bile öldürebilirdim. Ben 25 yıllık evliyim, elbette ki ufak tefek sorunlarımız olmuştur. Ama ben eşimi her zaman seviyorum. Benim eşimi yaralama kastım dahi yoktur. Birbirimizle imtihan edildik. Bir yol kazası gibi görmeniz gerekiyor. İş yerimizden dolayı bu sorunlar oldu' şeklinde konuştu.Ragıp Canan savunmasına 'Eşim aslında inada binerek beni bu suça sevk etmiştir. Eşim inatçı bir insandır. Haklıdır. Ben yüreğini incitmişim. Ondan da, sizden de af diliyorum. Gönül isterdi ki daha barışçıl olsun. Şükürler olsun, sakat da kalabilirdi. Eşimden özür diliyorum. Sizden özür diliyorum. Pişmanım Pişmanım' diyerek son verdi.Mahkeme heyeti Ragıp Canan'ın 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Silahla tehdit' suçlarından beraatına karar verirken 'Eşi kasten silahla yaralama' suçundan ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.Karar sonrası adliye önünde basın açıklaması yapan Nurtaç Canan ' O çıkacak. Çıktıktan sonra beni kim koruyacak? Onun ağır bir ceza alması için benim ölmem gerekiyormuş. Ben bunu bir kere daha anladım. Gerçekten mazlumu mağdur ettiler, zalime de özgürlük sundular. Ben zaten diyordum ki 'Allahım beni öldür bu adamdan kurtar' ama ben kurtulmuştum şimdi beni yeniden öldürüyorlar. Bu adam cani, 18 tane dosyadan yargılanmış. Ben hissetmiştim çıkacağını' dedi.