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Dışişleri Bosna Hersek depremi için mesaj yayınladı

Bosna Hersek’in Stolac kentinde gerçekleşen 5,7 şiddetindeki depremin ardından Dışişleri Bakanlığı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekleme: 23.04.2022 - 16:46 Güncelleme: 23.04.2022 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bosna Hersek depremi için mesaj yayınladı
Dışişleri Bakanlığı'nca Bosna-Hersek'in Stolac şehrinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bosna-Hersek'in Stolac şehrinde dün gece 5,7 şiddetinde bir deprem meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ve maddi zarar meydana geldiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Bosna-Hersek halkının acısını paylaşıyor; başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Felaket zamanlarında uluslararası iş birliğinin öneminin bilinciyle, Bosna-Hersek halkına her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuz bildirilmiştir. Türkiye her zaman Bosna-Hersek halkının yanında olmaya devam edecektir" denildi.
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