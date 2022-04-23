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Açlık mı virüs mü? Sinop sahilinde kuş ölümleri devam ediyor

Sinop sahilinde, 15 kara gerdanlı dalgıç ölüsü kıyıya vurdu. Geçen hafta da 25 ölü kuş sahile vururken, incelemeler sürüyor.

Ekleme: 23.04.2022 - 14:10 Güncelleme: 23.04.2022 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Açlık mı virüs mü? Sinop sahilinde kuş ölümleri devam ediyor
Sinop sahilindeki ölü kuşları görenler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Sahilde inceleme yapan ekipler, 15 kara gerdanlı dalgıç ölüsü buldu.


Ekiplerce toplanarak Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilen ölü kuşlarla ilgili inceleme başlatıldı. Kentte, geçen hafta da 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü kıyıya vurmuştu.


Balıkçı Naci Adalı, “Denizde balık kıtlığı var. Buna da bağlı olarak açıkta dip ağları var. Dip ağlarına balıklar takılıyor. Bu kuşlarda 40-50 metreye dalabilen hayvanlar. O dalışta ağdan balık alması çok zor. Bunlar hep toplu halde gezdiği için toplu halde ağlara vuruyorlar...


Diyelim ki 100 tane vursa 50 tanesi ağda kalıyor. Ben buna bağlıyorum. Herhangi bir hastalık düşünmüyorum. Biz de bu memleketin çocuğuyuz. Balık azaldıkça hayvan ölümler çoğalıyor. Onlar da avlanmak istiyorlar. Ağda balık olduklarını biliyorlar. Kuşların da belli bir zaman suda kalma zamanları var” dedi.
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