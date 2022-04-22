  • USD: 14,71 - 14,73
  • EURO: 15,90 - 15,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya eş zamanlı 'Abluka' operasyonu!

İçişleri Bakanlığı, Batman ve Diyarbakır'da 1735 personelin katılımı ile eş zamanlı olarak Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 operasyonlarının başlatıldığını açıkladı.

Ekleme: 22.04.2022 - 15:17 Güncelleme: 22.04.2022 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya eş zamanlı 'Abluka' operasyonu!
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman ilinde; 'EREN ABLUKA-3 ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ CEMİL TURAN' ve Diyarbakır ili Yaylak bölgesinde; 'EREN ABLUKA-4 ŞEHİT JANDARMA ER MUSTAFA ÖZKAN' operasyonları başlatıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde eş zamanlı başlatılan EREN ABLUKA-3 operasyonunda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1053) personel (84) operasyonel tim,

EREN ABLUKA-4 operasyonunda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden (682) personel (44) operasyonel tim olmak üzere toplam (1735) personel (128) operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1'inci gününde; Diyarbakır ili Yaylak bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde;

- Patlayıcı yapımında kullanılan 1000 kg. amonyum nitrat,
- (1) adet 60 mm. aydınlatma havan mühimmatı,
- (1) adet K413 tipi el bombası ile çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ders niteliğinde mesaj!
Hain saldırıların arkasından Canan Kaftancıoğlu'nun destek verdiği MLKP terör örgütü çıktı
Halk TV yorumcusu Levent Gültekin'in Abdullah Gül yalanı patladı! Bekir Ağırdır bizzat yalanladı...
Baykal'ın profesör kızından Kılıçdaroğlu'na dost uyarısı...
Pençe Kilit Harekatı'nda şehitlerimizin intikamı alındı! MSB duyurdu...
TÜGVA'ya yapılan bombalı saldırının aylar öncesinden planlandığı ortaya çıktı
Başkan Erdoğan: Terör örgütünün son çırpınışları!
CHP'li meclis üyesinden milyonluk vurgun! Gözaltına alındı...
Zelenskiy'den dikkat çeken referandum açıklaması: Rusya hazırlık yapıyor
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu’'nun iddialarına açıklama!
Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerden havanlı saldırı! 6 özel harekat polisi yaralandı
Başörtülü doktora hakaret eden CHP'li Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hesap verecek! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor!
Temel fıkrası değil bu! CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kendi sosyal tesislerinde yemekten zehirlendi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gündeme dair önemli açıklamalar!
Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?
Başak Cengiz davasında flaş gelişme! Üst kurul raporu ‘cezai ehliyeti tam’ dedi
Macron'un emekli maaşı vaadiyle Türkiye'yi aşağılamaya çalışan Şirin Payzın'a rakamlarla yanıt
Sokak köpeklerini çöpe attılar! İYİ Partili belediyede vicdansızlık
Teravih treni ile gönülleri fetheden imam Mahmut Eroğlu konuştu: Bu çocuklar 50 sene sonra teravih treninden bahsedecek
Kılıçdaroğlu'nun 'karanlıkta oturma' tiyatrosu da çöktü! Selvi hanımın üstündeki kazağın fiyatı dudak uçuklattı!
Sosyal medyada dezenformasyona karşı 60 maddelik düzenleme

Sosyal medyada dezenformasyona karşı 60 maddelik düzenleme

Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobiller ve fiyatları

Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobiller ve fiyatları

14 aylık Bedirhan bebeğin ölümü yürek yaktı! Sehpanın kenarını tutarak yürümeye çalışırken...

14 aylık Bedirhan bebeğin ölümü yürek yaktı! Sehpanın kenarını tutarak yürümeye çalışırken...

İŞKUR ilanları tek tek yayınladı: 100 bini aşkın işçi aranıyor! O meslekler belli oldu

İŞKUR ilanları tek tek yayınladı: 100 bini aşkın işçi aranıyor! O meslekler belli oldu

Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek adım! Güzel haber Samsun'dan geldi

Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek adım! Güzel haber Samsun'dan geldi

Dünya'yı yutacak büyüklükte Güneş lekeleri gözlemlendi

Dünya'yı yutacak büyüklükte Güneş lekeleri gözlemlendi