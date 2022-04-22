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HDP'li Garo Paylan, sözde Ermeni Soykırımı'nın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi

24 Nisan'ın gelmesiyle birlikte sözde soykırım tartışması her yıl olduğu gibi yine alevlendi. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ise sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili propagandalarına başladı. 1915 Olaylarına destek veren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

HDP'li Garo Paylan, sözde Ermeni Soykırımı'nın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi
Ekleme: 22.04.2022 - 23:02 Güncelleme: 22.04.2022 - 23:19 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Garo Paylan, sözde Ermeni Soykırımı'nın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi
24 Nisan sözde soykırım iddialarına her yıl olduğu gibi bu yıl da HDP sahip çıktı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915 Olayları'na destek vererek sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU

HDP'li Garo Paylan imzasını taşıyan 'Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması' isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Paylan, sözde soykırıma ilişkin yaptığı açıklamada, 'Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye'de sağlanabilir' diye konuştu.

SKANDAL BİLDİRİYE CHP VE İYİ PARTİ SESSİZ KALMIŞTI

Öte yandan geçen yıl, HDP tarafından 'Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması' şeklinde yayınlanan skandal bildiride, Türkiye'ye yönelik alçak ifadeler kullanılmış, sözde soykırımın tanınması çağrısında bulunulmuştu.

İttifak ortakları CHP ve İYİ Parti, HDP'nin bu skandal açıklamalarına yönelik bir açıklamada bulunmazken, Kılıçdaroğlu ve Akşener de bildiriye sessiz kalmıştı. CHP ile İYİ Parti'nin ittifak ortağının alçakça Türkiye'yi suçlayan bildirisine karşı kınama açıklaması yapmamasıyla ilgili sosyal medyada tepki gösterilmişti.
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HDP'li Garo Paylan, sözde Ermeni Soykırımı'nın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi
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