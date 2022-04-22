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Başörtülü doktora hakaret eden CHP'li Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hesap verecek! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor!

Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında, filyasyon ekibinde görevli diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Başörtülü doktora hakaret eden CHP'li Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hesap verecek! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor!
Ekleme: 22.04.2022 - 13:40 Güncelleme: 22.04.2022 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Başörtülü doktora hakaret eden CHP'li Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hesap verecek! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor!
Bahçelievler Belediyesi meclis üyelerine 4 Mart 2021 tarihinde korona testi yapıldığı sırada, CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel ile filyasyon ekibinde görevli diş hekimi Tuba Taşkın arasında yaşanan konuşma, hakaret davasıyla sonuçlandı.

Öztürk, Temel'in 'Senin kafanda şu şey varken, ben sana nasıl güvenebilirim. Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim' dediğini iddia etti. Öztürk'ün şikayeti üzerine, Temel hakkında 'Hakaret' suçlamasıyla dava açıldı.

Bakırköy Adliyesi 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına İsmail Hakkı Temel ve Tuba Taşkın Öztürk avukatlarıyla birlikte katıldı. Tanıkların dinlendiği
duruşmada, CHP Bahçelievler Meclis Üyesi Bahar Karabulut ifade verdi. Karabulut, 'O gün test için hepimiz sıraya girmiştik. İsmail Hakkı Bey, benim önümdeydi. Test yapılırken şakalaşmalar, gülüşmeler oldu. İki gün sonra da böyle bir iddia olduğunu öğrendim' dedi.

Başörtülü doktora hakaret eden CHP'li Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hesap verecek! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor!

BAŞÖRTÜLÜ HEKİME: 'BANA ZARAR VERMEYECEĞİNİ NERDEN BİLECEĞİM'
Tanıklardan filyasyon ekibinde görevli Mehmet Ali Güzel, testten önce meclis üyelerine hangi partiden olduklarını sorduğunu, İsmail Hakkı Temel'in ise bu duruma tepki gösterdiğini ifade etti. Güzel, 'Bize verilen listede üst kısımda AK Partililer ve CHP'liler vardı. Bulmak kolay olsun diye test yapacağımız kişiye hangi partiden olduğunu soruyorduk. Kendisine de sorduğumda 'Ne yapacaksın, neden soruyorsun' dedi. Listenin karşılaştırmasını yapmak olduğunu söyledim. Doktor hanım da 'Bunun sizin için ne sakıncası var' dedi. Kendisi de 'Ben ne bileyim sizin bana zarar vermeyeceğinizi' dedi. Doktor hanım 'Ben bir sağlıkçıyım, çalıştığım yer belli. Nasıl böyle düşünebiliyorsunuz' dedi. İşte o zaman 'Ben bu durumda bana zarar vermeyeceğinize nereden güveneceğim' dedi. Doktor hanım da 'Bu söylediklerinizden dolayı yüzünüz kızarmalı' diye karşılık verdi. Daha sonra şaka yaptığını söyledi' diye konuştu.

Başörtülü doktora hakaret eden CHP'li Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hesap verecek! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor!

'ŞAKALAŞMA DEĞİL, HAKARET'
Duruşmada söz alan diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk, şikayetçi oduğunu belirterek 'Şakalaşma ve gülüşme karşılıklı olur. Bu olayda İsmail Hakkı bey kendi sözlerini, hakaretlerini söyledi, çıkıp gitti' dedi.

'SÖZLERİNDE BAŞÖRTÜ KASTEDİLEREK, AŞAĞILAMA VAR'
Davanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan Savcı, 'Dini değer içeren başörtüsü kastedilerek kullanılan ifadenin aşağılama içerdiğini' belirtti. Bu sözlerin şaka veya ironi amaçlı dahi kullanılmasının 'hayatın olağan akışına ters' olduğunu ifade eden savcı, 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapsi cezası ile cezalandırılmasını istedi. Temel'e savunmasını hazırlaması için süre verilerek duruşma ertelendi.
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Başörtülü doktora hakaret eden CHP'li Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hesap verecek! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor!
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