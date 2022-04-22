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Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek adım! Güzel haber Samsun'dan geldi

Ayçiçek yağı küresel bir sorun haline gelirken ülkemizde önemli adımlar atılıyor. Ülkenin birçok şehrinde kanola ekimi artarken son olarak Samsun'da, 2 bin 250 dönümde üretime başlandı.

Ekleme: 22.04.2022 - 11:53 Güncelleme: 22.04.2022 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek adım! Güzel haber Samsun'dan geldi
Kanolanın yurt çapındaki ekimi, sıvı yağ üretimi için artırılmaya devam ediliyor. Tohumunun yağ oranı yüzde 50 olan kanolanın (konza) yeni üretim alanları açılan Samsun'da, 2 bin 250 dönüm alanda üretimi yapılıyor.

Kanola üretimi 10 bin dönüme çıkacak
Ayçiçeği yağına alternatif olarak üretilen kanolanın 2-3 yıl içerisinde 10 bin dönüm alana kadar üretiminin yapılması hedefleniyor.

Türkiye'de en çok kullanılan sıvı yağ çeşidi, ayçiçeği yağı. Türk mutfağındaki kullanım oranı yüzde 90 olan ayçiçeğinin ardından en çok kullanılan yağ çeşidi ise soya olarak dikkat çekiyor. İleride yaşanabilecek yağ sıkıntılarının önüne geçmek üzere Samsun'da ve Türkiye'de 15 ilde kanola ekimine ağırlık verildi.

Samsun'da kanolanın ekim alanı desteklerle artırılacak
İHA'nın haberine göre bu çerçevede Samsun'da 2021'de 1.250 dönüm alanda ekilen kanolanın ekim alanı bu yıl 2 bin 250 dönüme çıkartıldı. Kanolaya verilecek destekler ile 2-3 yıl içerisinde Samsun'da 10 bin dönüm alanda tohumluk kanola üretilmesi hedefleniyor.

Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek adım! Güzel haber Samsun'dan geldi

“Kanola tohumunun yağ oranı yüzde 38 ile 50 arasında”
Kanolanın çok yağlı bir bitki olduğunu ve 238 dereceye kadar yanmama özelliğinin olduğuna dikkat çeken Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Kanola, konza ismiyle de bilinir. Hem kışlık hem de yazlık olarak ekim yapılan bir yağ bitkisidir. Kanola tohumunun yüzde 38 ile 50 oranında bir yağ oranında var.

Kanolanın protein oranı, yüzde 16 ile 24 arasında
Ayrıca kanolanın yüzde 16 ile 24 arasında protein oranı mevcut. Aynı zamanda oleikasit ve linoleikasidin yüksek olmasının yanı sıra yağdaki yanma derecesi 238 derece kadar yüksek olmasından dolayı kaliteli bir yağ bitkisidir. Türkiye'de kullanılan yağların yüzde 90'ı yağlık ayçiçeğidir. İkinci sırada soya, üçüncü sırada ise kanola gelmektedir. Kanolanın tohumu çok küçük olduğu için ekimi yapılan yerde sulama imkanının olması gerekir. Özellikle ilk çıkışta mutlak suretle sulama ihtiyacı olabilir.” dedi.

“İki bin 250 dönüm ekili alanı 10 bin dönüme çıkartmayı hedefliyoruz”
2-3 yıl içerisinde Samsun'da ekili kanola alanlarını arttıracaklarına da değinen İbrahim Sağlam, “Son dönemde yağlar ile ilgili spekülasyonlar yapılmakta. Bizler de bununla alakalı mutlaka artış sağlayacağız. 2021 yılında bin 250 dönüm kanola ektik. Bunun karşılığında 438 ton artış sağladık. Bu yıl da 1.000 dönüm daha fazla ekerek, 2 bin 250 dönüm alanda kanola ektik. Bakanlığımız destekleri çerçevesinde kanolaya kiloda 80 kuruş destek veriyoruz. Aynı zamanda 20 lira mazot, 8 liraya gübre desteği veriyoruz.
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