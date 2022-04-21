Rusya'dan Kamala Harris ve Mark Zuckerberg için yaptırım kararı

ABD'nin Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık destek paketi açıklamasının ardından Rusya'dan ABD'nin yaptırım kararlarına bir karşı hamle geldi.HARRİS VE ZUCKERBERG DE LİSTEDE!ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldı.ÖNCE ABD ARDINDAN RUSYA'DAN FLAŞ KARARLAR!ABD Başkanı Joe Biden, Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya yeni bir destek paketi açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi alanında olmak üzere 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacaklarını duyurdu. ABD lideri, "Sağladığımız silah ve mühimmat Donbas'ın savunulması için kullanılacak" ifadesini kullandı. Biden, Rus bayraklı hiçbir geminin ABD limanlarına giremeyeceğini de ekledi. ABD Başkanı, "Ukraynalı sığınmacıların doğrudan ABD'ye sığınmaları için mekanizma oluşturulacak" ifadelerini kullandı."KRİTİK ZAMAN DİLİMİNDEYİZ"Rus kuvvetlerinin Kiev'den çekildiğini ancak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda bazı toprakları ele geçirmeye çalıştığını söyleyen Biden, "Rusya savaşın bir sonraki sahnesini kurarken şu anda çok kritik bir zaman dilimindeyiz." dedi.Ukrayna'yı sadece cephede değil ekonomi alanında da desteklediklerinin altını çizen Biden, "Ukrayna hükümetine 500 milyon dolar doğrudan ekonomik yardım sağlayacağımızı da buradan duyuruyorum. Bu rakamla son 2 ayda Ukrayna'ya sağladığımız ekonomik yardım 1 milyar dolara ulaşıyor." bilgisini paylaştı."MARİUPOL'ÜN DÜŞTÜĞÜNE DAİR KANIT YOK"Mariupol'daki durumla ilgili gelen bir soru üzerine ABD Başkanı, Mariupol'un tamamen düştüğüne dair bir kanıt olmadığını söyledi.Konuşmadan önce çeşitli temaslar için Washington'da bulunan Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile görüştüğünü belirten Biden, "Çok iyi bir konuşma yaptık." ifadesini kullandı.