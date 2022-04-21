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Başkan Erdoğan imzaladı: 2.2 milyar lira sermayeli şirket kuruluyor!

Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 2.2 milyar TL sermayeyle yeni bir şirket kurulmasına karar verildi.

Ekleme: 21.04.2022 - 09:18 Güncelleme: 21.04.2022 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan imzaladı: 2.2 milyar lira sermayeli şirket kuruluyor!Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından EUAS International Anonim Şirketi'nin kurulmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Şirketin her biri 1 ABD doları değerinde 150.000.000 adet payının bulunması ve sermayesinin de 2.195.565.000 lira olması kararlaştırıldı.

Şirketin merkezi Ankara olacak ve hakim ortak da EÜAŞ oldu. Şirketin sermayesi hesaplanırken Dolar kuru 14.6371 lira seviyesinden baz alındı.
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