Turist kadına dehşeti yaşatan taksicinin ifadesi ortaya çıktı!

Ataşehir'de Fas uyruklu Fransız vatandaşı 26 yaşındaki turist Kawtar Hadir, Avrupa Yakası'nda bir adrese gitmek için taksiye bindi. İddiaya göre, taksi şoförü Ercan Yaman, turist kadını sokak aralarında bir süre dolaştırdı. Şoförün kendisinden Avrasya Tüneli ücreti istemesi üzerine araçtan inmek istediğini söyleyen turist kadın ile şoför arasında tartışma çıktı.Fransa vatandaşı kadın, 70 liralık taksimetre ücretini vermeyeceğini belirterek, polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine taksi şoförü araçtan inen kadın yolcunun yanına geldi ve kadını kolundan tutarak kafasını kapıya vurdu, ardından kadını yere fırlattı. Bu esnada durumu gören bir mahalle sakini de kadının yardımına koştu. Çığlıklar atan kadın, taksinin ön camına vurduktan sonra hareket halindeki aracın üzerine çıkarak şoförün gitmesini engellemek istedi. Taksi şoförü aracıyla olay yerinden ayrılırken kadın yolcu, yere düştü. Kadın daha sonra Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne giderek şoförden şikayetçi oldu.O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksinin plakasından şoför Ercan Y.'ye ulaşarak ifade vermek üzere karakola davet etti.,Bir süre sonra karakola gelen sürücü, gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede Ercan Y.'nin, kadının da kendisine saldırdığını ve ondan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.Yaşanan olayın ardından Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından İBB Toplu Ulaşım Hizmetlerine bilgi verilerek taksinin çalışma ruhsatı askıya alındı. Ayrıca, 2918 sayılı KTK'nın Ek-2/5 (İlgili Belediye tarafından verilen çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak) maddesine istinaden bin 823 lira ve 34/A (Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak) maddesine istinaden 427 lira olmak üzere, toplam 2 bin 250 lira idari para cezası uygulandı. 34 TAR 79 plakalı Ticari Taksi 10 gün süre ile trafikten men edildi. İBB tarafından Ercan Y. isimli şahsın Ticari Araç Kullanma Belgesi iptal edildi. Taksi şoförü Ercan Y. hakkında adli işlem başlatıldı.Ataşehir'de taksici dehşeti! Ücrete itiraz eden kadın turisti darbedip yere fırlattı | VideoYaşanan olay sonrası konuşan taksi sürücüsü Ercan Yılmaz, "Tartışma yaşadığım yolcu, 'Ninjayım deyip parmaklarını gözüme sokmaya çalıştı" dedi.Yaşanan olayda darp edildiğini belirten taksi sürücüsü Ercan Yılmaz, "Ataşehir'de aldığım yolcu Avrupa Yakası'na geçeceğini söyledi. Bana gideceği konumu gösterdiğinde Avrasya tüneli üzerinden 26 dakika 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden ise 59 dakika gösteriyordu. Kendisine Avrasya tüneli üzerinden gidersek tünel ücreti almam gerektiğini belirttim. Kabul etmedi. Ben de köprü yoluna doğru yöneldim. Köprüye giriş yapacağımız esnada tartışma çıktı. Avrasya tünelinden götürmemi söyledi. Hem tünelden gitmek istedi hem de tünel ücretini vermeyeceğini belirtti. Kadın yolcu turist olduğu için çeviri yaparak anlaşıyorduk. Tartışma büyüyünce yolcu araçtan inmek istedi. Bende aracı sağa çektim. Ataşehir'den köprü yoluna kadar olan yol ücretini talep ettim. Araçtan inen kadın, 'ben ninjayım diyerek parmaklarını gözüme sokmaya çalıştı'. Sorgusuz sualsiz saldırdı. Beni darp etti. Dark raporumu da gidip aldım. Ben kaçtıkça o üzerime atlamaya başladı. Kendimi savunabilmek amacıyla ben de karşılık vermek zorunda kaldım" diye konuştu.Fas uyruklu Fransız vatandaşı 26 yaşındaki Kawtar Hadır ise taksi şoföründen şiddet gördüğü gerekçesiyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu.Hadır taksi şoförü Ercan Yaman'ın kendisini dolandırmak istediğini söyleyerek, "Gitmek istediğim adresi gösterdiğim halde sürekli sokak aralarında dönüp, dolaşmaya başladı. Köprüden geçtiğimizi 107 TL fazladan ödeme yapmam gerektiğini söyledi. Beni yine aynı bölgede dolaştırmaya devam etti. Şüphelendim ve navigasyonumu açıp kontrol ettim. Hep aynı yerde dolaştığımızı fark ettim. İnmek istediğimi söylediğimde şoför ya 107 TL ödememi ya da uzun yoldan gideceğimizi söyledi" dedi.Taksiciye tekrar durmasını söylediğinde, bu kez de 70 TL istediğini anlatan Hadır "Ödeme yapmam için ısrar edince polisi arayacağımı söyledim, kabul etmedi. Araç durunca inmek istedim, şoför yanıma gelerek bana yumruk attı, yere savurdu. Bana şiddet uyguladı. Aracın gitmesini engellemek için aracın önüne kendimi attım" dedi.