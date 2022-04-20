Rumeli Hisarı'ndaki Boğazkesen Fetih Mescidi'nden rahatsız olan tiyatroculardan İmamoğlu'na çağrı: Mekanımızı geri istiyoruz

Rumeli Hisarı'nda bir dönem tiyatro sahnesi olarak kullanılan ve 2015 yılında eski yüzüne kavuşan Boğazkesen Fetih Mescidi bazı tiyatro oyuncularında rahatsızlığa neden oldu. Sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapan oyuncu Orhan Aydın, tarihi mescidin cemaatinin bulunmadığını öne sürerek bir inat uğruna restore edildiğini söyledi. Oyunların, şarkıların eksik kaldığını söyleyen Aydın, "Mekanımızı geri istiyoruz" dedi.

Rumeli Hisarı içinde bulunan fethin ilk camisi Boğazkesen Mescidi bir dönem tiyatro sahnesi olarak kullanılmış ardından İBB'nin girişimleriyle restore edilmişti. Açık hava tiyatrosu olarak kullanılan Boğazkesen Fetih Mescidi'nin inşaatı 2015 yılında tamamlanarak ibadete hazır hale getirilmişti.2014 Haziran ayında başlayan inşaat, bazı tiyatro oyuncularında rahatsızlığa neden olmuştu. Sadri Alışık Ödül Töreni'nde 'yılın en iyi kadın sanatçısı' ödülünü vermek üzere sahneye davet edilen tiyatro oyuncusu Defne Halman, "Rumeli Hisarı sahnesine mescit yapmak isteyenlere izin vermeyelim" diyerek çağrı yapmıştı.Boğazkesen Mescidi'nin geçmişten bu yana tiyatro sahnesi olduğunu öne süren tiyatroculara projeyi uygulayan inşaat firmasının mimarı Barış Han yanıt vermişti. Caminin yerinde eskiden antik tiyatro olduğu şeklindeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Han, Rumeli Hisarı'nın 1954'e kadar cami ve ahşap evlerden oluşan bir mahalle olduğunu söyleyerek "Burası, müze yapılmasından önce mülkiyeti büyükşehir belediyesi ve maliyeye ait eski ahşap evlerin bulunduğu bir mahalleydi. 1954'te kamulaştırılarak evler yıkılmıştır. 1957'de tiyatro projesi uygulanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.TİYATRO OYUNCULARININ RAHATSIZLIĞI BİTMEDİRumeli Hisarı'nın eski yüzüne kavuşmasının üzerinden seneler geçse de bazı tiyatrocuların mescit rahatsızlığı bitmedi. Sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, mescidin cemaatinin olmadığını öne sürdü. Mescidin tarihini görmezden gelerek bir inat uğruna restore edildiğini söyleyen Aydın, İmamoğlu'na "Mekanımızı geri istiyoruz" sözleriyle seslendi.