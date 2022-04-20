PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'milletvekili' yeğeni Ömer Öcalan'dan küstah açıklama: Türkiye'nin sonu geldi

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni ve HDP milletvekili Ömer Öcalan küstah açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin sonunun geldiğini ifade eden Ömer Öcalan açıklamasında, "Kürt halkı ön plana çıkmıştır. Türkiye'nin ömrü de uzun değildir. Türkiye kendi iç sorunlarıyla artık bir cebelleşme noktasına gelecektir." ifadelerini kullandı.