Otogarda patlayıcı taşıyan 3 sanık hakkında karar çıktı! 'İstanbul'u kana bulayacaklardı'

28 Nisan tarihinde meydana gelen olayda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi Otogarında tavırlarından şüphelendiği 2 kişiyi durdurmak istemiş şüphelilerden Ramazan A. elindeki çantayı yol kenarındaki araç altına atıp kaçmaya başlamıştı. Polislerin şüphelileri kovalaması sonucu çanta içerisinde 5 kilogram civarında patlamaya hazır 4 adet uzaktan komutalı 2 adet zaman ayarlı toplam 6 adet plastik patlayıcı madde ele geçirilmişti.KAÇAK SİGARA İÇERİSİNDE 5 KG BOMBA ÇIKTIEmniyet güçleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Z., Ramazan A., ve Yaşar S.'nin alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sigara paketleri içerisine gizlenmiş halde bulunan el yapımı 5 kilogramlık bomba bulunduğu, söz konusu bombanın Esenler otogarında durumundan şüphelenilen kişiler tarafından taşındığı ve ele geçirildiği anlatıldı. İddianamenin devamında, şüphelilerin para kazanmak amacıyla silah taşımacılığı yapmak için şüphelilerin Esat K.,isimli kişinin kendilerini aramaları sonucu harekete geçtikleri ancak patlayıcı madde taşıdıklarını bilmedikleri anlatıldı.100 DOLAR'A BOMBA TAŞIDILARİddianamede Esat K., isimli kişinin Yaşar S.'yi arayarak Harem'de kendisine ait olan bir paket olduğunu, paket içerisinde silah bulunduğunu Yaşar S.'nin paketi alması durumunda 100 dolar kazanacağı teklifinde bulunduğu ifade edildi. Yaşar S.'nin teklifi kabul etmesi üzerine olay yerine İbrahim Z.,ve Ramazan A.,isimli kişileri gönderdi. 2 şüpheli Yaşar S., tarafından kendisine gönderilen fotoğraftaki şahısa teslim aldıkları poşeti teslim etmek için harekete geçti.POLİS ÇEVİRİNCE BOMBALI ÇANTAYI ATIP KAÇTILARPoşetle birlikte Esenler otogarına korsan taksi ile gelen İbrahim Z., ve Ramazan A., otogar polislerinin dikkatini çekince yanlarında bulunan bomba yüklü çantayı atarak kaçamaya başladı. Polisler kovalaması sonucu yakalanan 3 şüpheli, para karşılığında silah taşıyacaklarını düşündüğünü bu nedenle çantayı teslim aldıklarını söz konusu çantada silah olduğunu bomba olduğunu bilmediklerini polislerden çantada silah olduğunu düşündüklerini için kaçtıklarını ifade ettiler.3 SANIĞA HAPİS CEZASIHaklarında 'Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme' ve 'Örgüt Üyesi Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme' suçları kapsamında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 3 sanık hakkında karar verildi. Mahkeme başkanı Murat Erten ve heyeti Ramazan A., ve İbrahim Z., 3 yıl 1 Ay 15 gün hapse mahkum ederken, Yaşar S.'yi 8 yıl 10 ay hapse çarptırdı.