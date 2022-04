Bakan Soylu ve Bakan Kurum İzmir'de TOKİ konutlarını inceledi! 9 milyar TL'lik yatırım yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Seferihisar ilçesinde inşa edilen TOKİ konutlarında incelemede bulundu.Bakanlar Soylu ve Kurum, Camikebir Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında örnek daireyi gezerek projeye ilişkin bilgi aldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmaları sahada görmek ve depremzedeleri ziyaret etmek amacıyla İzmir'e geldiklerini söyledi.İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türk Kızılay, TOKİ, İller Bankası Genel Müdürlüğü, bakanlıklar ve milletvekilleriyle ortak çalışmalar yürüttüklerini ve İzmir'i yalnız bırakmadıklarını ifade eden Bakan Kurum, İzmir'e ve İzmirlilere yeniden geçmiş olsun dileğinde bulundu.KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİBakan Kurum, İzmir'in deprem riskini bertaraf etmek amacıyla şehir merkezindeki kent tarihinin en büyük dönüşüm projelerinden birini gerçekleştirdiklerini ve 5 bin 400 konutluk bağımsız bölümü olan projenin yıl sonuna kadar tesliminin yapılacağını dile getirdi.Deprem dönüşümüne ilişkin konutların da yapımını sürdürdüklerini ifade eden Kurum, 'Bu çerçevede, Seferihisar'da bulunduğumuz alanda yaklaşık 1050 bağımsız bölümden oluşan, zemin artı 3 katı geçmeyen, yerel mimariye uygun, Bodrum kayrak taşıyla kaplanmış, bölgenin renklerini, dokusunu yansıtan projemize ilişkin de 22 bin başvuru aldık. Kuralarını çektik ve yakın zamanda vatandaşlarımızla sözleşmemizi imzalayacağız. Bu yıl sonunda da buradaki konutlarımızı teslim ediyor olacağız.' dedi.İZMİR'E 9 MİLYAR TL'LİK YATIRIMKurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde TOKİ Başkanlığı eliyle İzmir'de projelerin hayata geçirildiğini belirterek şöyle devam etti:'Toplamda tamamladığımız İzmir'deki konut sayısı 13 bin 500 ki bunun maddi değeri baktığınızda yaklaşık 9 milyar liralık yatırımı İzmir'imize yaptık ve bu noktada vatandaşlarımıza teslim ettik. Hastanelerimiz, stadyumlarımız, okullarımız, camilerimiz de yine İzmir'imizin ihtiyaç duyduğu projeleri de bir bir gerçekleştiriyoruz. Şu an devam eden konutlarımıza baktığımızda yaklaşık 10 bin 200 bağımsız bölümden oluşan konutlarımız da devam ediyor. Biz İzmir'imize şu sözü verdik, buradan hatırlatmak gerekirse deprem riskini bertaraf etmek amacıyla İzmir'in her yerinde dönüşüm anlayışıyla projelerimizi gerçekleştireceğiz ve bu sayede inşallah deprem riskini bertaraf edecek adımlarımızı atacağız.'Dönüşüm konusunda belediyelerin de elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Kurum, 'Bu süreci hep birlikte yönetmemiz gerekiyor. Burada belediyelere de çağrım, bu noktada yapılması gereken her türlü dönüşüm projesinde işin içine girmeleridir. Biz de Bakanlık olarak her türlü desteği verdiğimizi, vereceğimizi de yine burada Seferihisar'da iletmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.Bakan Kurum, Seferihisar'daki vatandaşların sosyal konut, sanayi sitesi, millet bahçesi projelerini de hayata geçirmek için çalışmalar yapılacağını dile getirdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da projeye ilişkin 'Hayırlı olsun' dileğinde bulundu.Soylu ve Kurum'a, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bazı AK Parti İzmir milletvekilleri ile bürokratlar eşlik etti.POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİNE ZİYARETBakanlar Soylu ve Kurum, TOKİ konutlarındaki incelemenin ardından Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'ndeki Polis Moral Eğitim Merkezi'ne gitti.Bu sırada bakanların konvoyunda 2 koruma otomobili ve 1 jandarma aracının karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Seferihisar'daki hastanelere kaldırıldı.Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.