Saldırıya geçen Rus ordusunun hedefindeki dört bölge: Ülke ile bağını kesecekler

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki yeni taarruzda dört bölgeyi ele geçirmeyi amaçladığını belirtti.Arestoviç, ulusal bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya’nın Donbas'ta başlattığı yeni taarruzda dört hedefinin bulunduğunu kaydederek, Rusya’nın bu hedefine ulaşmaya yönelik yeni saldırısının 17 Nisan Pazar günü başladığını savundu.Rus ordusunun genel olarak ülkenin doğusundaki savunma hattını kırmaya çalıştığını anlatan Arestoviç, Rus ordusunun ilk görevinin Luhansk bölgesindeki Rubejnoe-Popasnaya-Severodonetsk güzergahındaki toprakları ele geçirmek olduğunu ve Rusların böylece bu bölgeyi ülkenin diğer bölgelerinden kesmeye çalışacağını söyledi.Rusların ikinci hedefinin Harkiv bölgesindeki İzyum'dan Slavyansk ve Kramatorsk'a kadar olan bölgeye saldırı düzenleyerek bu toprakları ele geçirmek olduğunu ifade eden Arestoviç, Rusya’nın diğer hedeflerinin ise Zaporijya'nin Gulyaypole bölgesi ve Mariupol olduğunu belirtti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gece yayınladığı video mesajında, artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını dile getirmişti.Batılı ülkeler tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımları işaret ederek Rusya’nın gelecekte kendi füzelerini üretemeyecek hale geleceğini savunan Zelenskiy, “Rus ordusu, Ukrayna’ya karşı füze saldırılarını yavaşlatmıyor. Uygulanan yaptırımların dahil füze stoklarının eski haline dönmesinin zor olacağını anlamalılar. İthalat olmadan bunu üretemezler. Yaptırımları bertaraf etmek için aldıkları tedbirlere karşı daha sert yaptırımlar uygulandığında Rusya’nın füze yeteneklerine dönmesi mümkün olmayacak. Yani şu an Rus füzeleri tek bir şeye yol açar. Rusya’nın kendini füzeleriyle silahsızlandırmasına. Rus silahlarında da benzer bir süreç yaşanıyor. Yaptırımlar altında yeni toplar, uçaklar, yeni helikopterler ve kruvazörler üretmek Rusya için oldukça güç bir görev olacak” dedi.Rus ordusunun ülkeye füzelerle saldırmaya devam ettiğini belirten Zelenskiy, “Bugünkü Lviv, Dnipro ve diğer kentlere süren Rus saldırıları tek bir anlama geliyor. Bizler, dünya ve tarih Rusya’dan çok fazlasını kazanacağız. Kaybedilen her can, yalnızca Ukraynalılar ve diğer özgür halkların Rusya’yı nesiller boyu tehdit olarak algılaması için bir delil olacak” diye konuştu.Daha önce Rus ordusunun özellikle ülkenin doğusuna ve güneyine yoğun saldırı hazırlığında bulunduğunu ifade eden Zelenskiy bu akşamki açıklamasında Rus ordusunun fiili olarak Donbass Bölgesi’ne bu taarruzu başlattığını duyurarak, “Ülkemizin doğusunda ve güneyinde işgalciler eskisinden biraz daha planlı olarak saldırmaya çalışıyorlar. Ana güçlerle buralara girerek ülke savunmasının zayıf bir noktasını arıyorlar. Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas taarruzuna başladıkları söylenebilir. Tüm Rus ordusunun çok büyük bir kısmı şimdi bu taarruza odaklanmış durumda. Donbass’a ne kadar asker sürülürse sürülsün, kendimizi savunacağız, savaşacağız. Ukrayna’ya ait olan hiçbir şeyi vermeyeceğiz. Tüm savaşçılarımıza, Donbass, Mariupol’daki tüm kahraman şehirlerimize ve ayrıca Harkov Bölgesi’ndeki eli silah tutan tüm şehirlerimize minnettarım” ifadelerini kullandı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde operasyonlarını şekillendirmeye çalıştığını ancak Rus ordusunun halen ikmal, komuta kontrol ve güç entegrasyonu sorunlarının olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı.Günlük basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı üzerine değerlendirmelerde bulunan Kirby, son birkaç gün içinde Rus ordusu ile Ukrayna ordusu arasında Donbas bölgesinde çeşitli operasyonların düzenlendiğini gördüklerini açıkladı.Rus ordusunun halen ikmal, komuta ve kontrol ile entregrasyon konusunda sorunlarının devam ettiğini belirten Kirby, “Bizim değerlendirmemiz şu ki Donbas'taki operasyonlarını şekillendirmeye çalışmalarının bir nedeni de Rusların hatalarından ders çıkarmaya çalışmasıdır. Son birkaç gün içinde, komuta ve kontrol unsurlarının, çoğunlukla helikopterlerden oluşan yoğun bir hava destek gücünün harekete geçirildiğini, topçu birlikleri ve karadan hareketlenmeleri gördük.” diye konuştu.Kirby, kısa bir süre önce Ukraynalıların belirli kasaba ve köylerde Rus mevzilerine karşı hareket ettiğini gördük ve Donbas'taki bu kasaba ve köylerin bazılarını yeniden kontrol altına almayı başardıklarını iddia etti.ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki taktik tabur sayısını 76’ya çıkardığını açıkladı.Bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin bilgilendirmede bulunan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Rus ordusunun doğu Ukrayna’daki yığınağına devam ettiğini ifade ettiYetkili, “Geçen hafta Perşembe toplam taktik tabur sayısını konuştuğumuzdan bu yana Ukrayna’daki Rus taktik taburların sayısı 76’ya çıktığını değerlendiriyoruz. Yani en son konuştuğumuzdan bu yana 11 taktik tabur eklediler.” ifadelerini kullandı.Rus güçlerinin tamamının Ukrayna’nın doğu ve güney kesimlerinde olduğunu belirten yetkili, Rus Hava Kuvvetlerinin halen savaş bölgesinde ortalama 200 sorti uçuş yaptığını ve son birkaç gün içinde Rusya’nın uzun menzilli bombardıman uçakları ile Kiev ve Lviv’de askeri hedefleri bombaladığını kaydetti.Yetkili, Moskova füze kruvazörünün batırılmasından sonra Rusya’nın Karadeniz’deki gemilerinde herhangi bir hareketlenme söz konusu olmadığını kaydettiPentagon yetkilisi, ayrıca Donetsk bölgesinde Rusya’nın topçu ateşinin artmaya başladığını belirtti.ABD’nin Ukrayna ordusuna sağlayacağı obüs topları için Ukraynalı eğitmenlere eğitim vermek üzere hazırlıkların devam ettiğini belirten yetkili, bu eğitimlerin yakın zamanda Ukrayna’nın dışında başlayacağını belirtti.