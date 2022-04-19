Rusya'dan flaş açıklama: Ukrayna operasyonunda yeni bir aşama başlatıyoruz

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin Rus toprakları olduğunu öne sürmüştü.Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 55'nci gününe girdi. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.RUSYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMARusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Ukrayna'daki özel operasyonun yeni bir aşaması başlıyor" açıklamasında bulundu.