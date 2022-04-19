‘Pençe-Kilit’ şehidi Ömer Delibaş için uğurlama töreni!

Son dakika haberler: Dün başlatılan Pençe Kilit operasyonu daha ilk gününden teröristlere tarihi bir hezimet yaşattı. Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonlarıyla nefesi kesilen, yurtiçinde Eren operasyonları ile köşeye sıkıştırılan PKK/YPG/PYD/KCK terör örgütü, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonları ile de çok kan kaybetti. 'PENÇE' ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 850'yi buldu. İşte kahraman Mehmetçik'in operasyonundan son dakika gelişmeleri

Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari'de tören düzenlendi.Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene; Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, vali yardımcıları, askeri yetkililer, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve polisler katıldı. Şehit Delibaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşının alana getirilmesi ve özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi.Daha sonra helikoptere alınan şehit Delibaş'ın naaşı, memleketi Kayseri'ye uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik 17 Nisan gecesi başlattığı 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Linik Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava hücum harekatı sonrası terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen mayına basan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş, ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Delibaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve 1 çocuk babası Muhabere Üsteğmen Delibaş'ın cenazesi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Kayseri'ye gönderildi. Şehit Delibaş'ın cenazesi Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesindeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Kalemkırdı Camine getirildi.Camide kılınan cenaze namazına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, şehit Delibaş'ın babası Osman, annesi Gülendam, eşi Rabia Delibaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede şehit Mücahit Sınırtepe'nin annesi Suzan Sınırtepe şehidin taputuna sarılararak gözyaşı döktü. Şehit Delibaş'ın fotoğrafını kaldırılan şehit annesi Sınırtepe, 'Benim oğlumun asker arkadaşıydı' diyerek gözyaşı döktü. Şehit yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Delibaş Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.