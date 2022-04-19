 ÖTV Kararı ile Hangi marka Telefonlara İndirimi Uygulanacak:? ÖTV İndirimi İle Fiyatlar Düşecek Mi?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre cep telefonlarına ÖTV ayarı geldi. Buna göre, özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Yeni ÖTV düzenlemesiyle fiyatı uygun akıllı cep telefonlarına kademeli olarak indirim uygulaması başlatılacak. Peki, ÖTV kararı ile hangi marka telefonlara indirim gelecek? Cep telefonu ÖTV indirimi ile fiyatlar düşecek mi? Cep telefonu ÖTV indirimi mi geldi, fiyatlar düştü mü? İşte tüm merak edilenler!

Cep telefonu ÖTV matrahı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karara göre, özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, 'ÖTV kararı ile hangi marka telefonlara indirim gelecek? Cep telefonu ÖTV indirimi ile fiyatlar düşecek mi? Ucuz telefonlara kademeli indirim mi geldi?Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan düzenlemede, yüzde 25'lik en alt dilime giren cep telefonları için matrah yükseltildi. Yeni düzenleme ile alt ÖTV dilimine giren telefonların fiyatlarına da indirim gelmiş oldu.Cumhurbaşkanı kararına göre özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Özel tüketim vergisi matrahı 1.500-3 bin TL arasındaolan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda yüzde 50 oldu.Cep telefonu fiyatlarına yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 oranında üç farklı ÖTV oranı uygulanıyor. Önceki düzenlemeye göre 640 lira olan yüzde 25 ÖTV uygulanan cep telefonlarının üst fiyat sınırı 1500 liraya yükseltildi.Yüzde 40 oranında ÖTV uygulanan 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarında üst limit se 3 bin liraya yükseltildi. Fiyatı 3 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarının ÖTV oranı ise yüzde 50 olarak uygulanacak.Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle lüks pahalı telefonların fiyatlarında değişiklik olmazken fiyatı ucuz cep telefonlarına kademeli olarak indirim gelecek.