  • USD: 14,63 - 14,65
  • EURO: 15,79 - 15,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 99 şüpheliye gözaltı kararı

İzmir’de, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 31’i muvazzaf, 34 asker ile 65’i askeri okul öğrencisi olmak üzere 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 99 şüpheliye gözaltı kararı
Ekleme: 19.04.2022 - 09:07 Güncelleme: 19.04.2022 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
İzmir’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 99 şüpheliye gözaltı kararı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) sözde yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

99 şüpheli kararında gözaltı kararı

Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile sağlanan koordinasyon, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, başta Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti vb) de bulunan; 8'i Yüzbaşı, 14'ü Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 8'i Astsubay, 1'i Uzman Çavuş rütbesinde; 25'i Kara Kuvvetleri, 2'si Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 7'si Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 31'i muvazzaf 34 asker ile 65'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor

İHA'nın haberine göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İzmir il genelinde bu gece saat 01.00 sıralarında başlatılan eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin bazılarının yakalandığı, diğer şüpheli şahısları yakalamak ve gözaltına almak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Halk TV'den Pençe Kilit Operasyonu yorumu: CHP ve ortaklarına karşı yapılıyor
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Sultan'ı öldüren çetenin lideri bakın kim çıktı! İnanılmaz detaylar
ABD'li gazetecinin tuzağı ortaya çıktı! Türk askeri operasyonlarını hedef almış! Dikkat çeken FETÖ detayı...
Yunanistan'dan Rusya'ya sert darbe! Yaptırımlar kapsamında Rus tankerine el koydu
Başkan Erdoğan kanser hastası Halime teyzeyle görüştü: 'İhtiyaç durumunda bana ulaş'
Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu! Türkiye'nin üstünlüğünü alt etmek için 13 yıllık plan yaptılar
Saldırıya geçen Rus ordusunun hedefindeki dört bölge: Ülke ile bağını kesecekler
İBB'de büyük tehlike! Belediye borç batağında, iflas kapıda
Gençler istedi Başkan Erdoğan yaptı! Cep telefonlarına ÖTV düzenlemesi!
CHP Genel Merkezi’nde kayıp hediye skandalı
İzmir’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 99 şüpheliye gözaltı kararı
Kamudan ihraç edilen FETÖ'cüler CHP desteğiyle örgütleniyor!
Zelenskiy duyurdu: Rusya Donbas için savaşa başladı
Üsteğmen Ömer Delibaş Pençe Kilit operasyonunda şehit düştü
Resul Aydemir Başkan Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu paylaştı: Raptiye rap rap
Bakan Murat Kurum'dan kira müjdesi: ‘Proje 2023’te tamamlanacak’ diyerek duyurdu!
İttifak ortakları arasında şimdi de 'Pençe-Kilit' krizi: PKK'ya kalkan olup Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
Galatasaray ikinci yarıda açıldı! Aslan, Yeni Malatyaspor karşısında moral buldu…
Cristiano Ronaldo, yeni doğan oğlunu kaybettiğini duyurdu
SİBERAY'dan araç sahiplerine HGS uyarısı: Sahte linklerle dolandırıyorlar

SİBERAY'dan araç sahiplerine HGS uyarısı: Sahte linklerle dolandırıyorlar

Part-time çalışanlar dikkat! Tazminat alabilirsiniz!

Part-time çalışanlar dikkat! Tazminat alabilirsiniz!

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

ÖTV Kararı ile Hangi marka Telefonlara İndirimi Uygulanacak:? ÖTV İndirimi İle Fiyatlar Düşecek Mi?

ÖTV Kararı ile Hangi marka Telefonlara İndirimi Uygulanacak:? ÖTV İndirimi İle Fiyatlar Düşecek Mi?

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi! O cezalar iptal edilecek

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi! O cezalar iptal edilecek

AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi

AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi