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Uçakta zombi var! Yolcuları ısıran vahşi kadını koli bandıyla bağladılar! Rekor ceza

ABD'nin Dallas eyaletinden havalanan bir uçakta bir kadın, yolcuları zombi gibi ısırması dünyada gündem olmuştu. Uçağın kapısını da kapısını açmaya çalışınca panik yaşanmış, ona engel olmaya çalışan kabin ekibine saldıran yolcu uçak inene kadar koltuğa koli bandı ile bağlanmıştı. Kdın yolcu 81 bin 950 Dolar para cezasına çarptırıldı.

Ekleme: 14.04.2022 - 10:32 Güncelleme: 14.04.2022 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Uçakta zombi var! Yolcuları ısıran vahşi kadını koli bandıyla bağladılar! Rekor ceza
ABD'nin Dallas eyaletinde uçağa binen bir yolcu uçakta panik dolu anların yaşanmasına neden olmuştu. Uçak havadayken inmek istediğini belirten ve uçağın kapısını zorlayan yolcu
kısa süreli bir kargaşaya yol açmıştı.

Ona engel olmaya çalışan kabin ekibine saldıran yolcu uçak inene kadar koltuğa koli bandı ilebağlanmıştı. O anlar çevredeki yolcular tarafından kameraya alınmış, TikTok'ta yayınlanan
video ise milyonlarca kişi tarafından izlenerek viral olmuştu. 

6 Temmuz 2021'de yaşanan olay ile ilgili Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) tarihi bir karar geldi. New York Post'ta yer alan habere göre, kadın yolcu 81 bin 950 Dolar para cezasına
çarptırıldı. Bunun havacılık idaresi tarafından bugüne kadar verilen en büyük para cezası olduğu açıklandı.

Amerika Havayollarının sözcüsü yaşanan olay ile ilgili yaptığı açıklamada, psikolojik sorunları olan kadının uçuş esnasında uçağın kapısını açmaya çalıştığını ve kendisine engel olmaya çalışan kabin ekibine fiziksel saldırıda bulunduğunu belirtmişti.

UÇUŞ YASAĞI LİSTESİNE ALINDI

Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptıktan sonra piste gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadının uçuş yasağı listesine eklendiği açıklanmıştı.
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