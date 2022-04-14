  • USD: 14,59 - 14,62
  • EURO: 15,91 - 15,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Müge Anlı’da da gündeme gelmişti! Türkiye’nin konuştuğu Şiyar Kılıç davasında flaş gelişme!

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, darbedildikten sonra, evde çıkan yangında ölü bulunan 9 yaşındaki Şiyar Kılıç'ın davasıyla ilgili yargılanan annesinin sevgilisi Hami Kıcı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ayrıca 17 yıl hapis cezasına çarptırılırken, anne Gülüzar Amanet ise tahliye edildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayın detayları...

Müge Anlı’da da gündeme gelmişti! Türkiye’nin konuştuğu Şiyar Kılıç davasında flaş gelişme!
Ekleme: 14.04.2022 - 22:19 Güncelleme: 14.04.2022 - 22:37 / Editör: Ozge Selin
Müge Anlı’da da gündeme gelmişti! Türkiye’nin konuştuğu Şiyar Kılıç davasında flaş gelişme!
Kocaali Karşı Mahalle Gökçekız Sokak üzerinde bulunan bir evde 28 Nisan 2020 günü yangın çıktı.

Yangında Şiyar Kılıç, yanarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği sırada televizyon programına katılan anne Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı Hami Kıcı cinayeti itiraf etti.

Bunun üzerine polis ekipleri anne ile erkek arkadaşını İstanbul'da canlı yayında, Kıcı'nın kardeşi Yasin Kıcı ve annesi Emine Kıcı ise Sakarya'da gözaltına aldı.

4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada tutuklu sanıklar Hami Kıcı ile Gülüzar Amanet ve tutuksuz sanıklar Yasin Kıcı ve Emine Kıcı hakkında karar verildi.

Mahkeme heyeti, Hami Kıcı'yı, 'Çocuğa karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, çocuğun cinsel istismarı suçunun teşebbüs aşamasında olmasından ötürü 9 yıl, çocuğa karşı eziyet suçundan 5 yıl ve kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda yangın çıkarmadan 3 yıl hapsine hükmetti.


Müge Anlı’da da gündeme gelmişti! Türkiye’nin konuştuğu Şiyar Kılıç davasında flaş gelişme!

ANNE TAHLİYE EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede Şiyar Kılıç'ın yangın öncesinde öldürülmüş olduğunun tespit edilmesi üzerine, sanıklar Gülüzar Amanet, Emine Kıcı ve Yasin Kıcı'nın kasten öldürme suçundan beraatlerine karar veren mahkeme heyeti, 3 sanığa 'Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme' suçundan 3'er yıl, 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan ise 5'er yıl olmak üzere toplam 8'er yıl hapis cezası verdi.

3 sanığın yargılama sürecinde tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gülüzar Amanet'in adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tahliyesine, önceki celselerde tahliye olan Emine Kıcı ve Yasin Kıcı hakkında da adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartlarının uygulanmasına karar verdi.
ABD teröristleri beslemeye devam ediyor: Göreve başlayan CENTCOM komutanı PKK'ya koştu
Selçuk Bayraktar paylaştı! AKINCI B TİHA'dan muhteşem performans
Müge Anlı’da da gündeme gelmişti! Türkiye’nin konuştuğu Şiyar Kılıç davasında flaş gelişme!
Macron'dan Biden ve Johnson'a gönderme: Soykırım denince Ukrayna'ya yardım edilmiyor
Rusya'dan ABD'ye sert biyolojik silah suçlaması: Ukrayna dahil çok sayıda ülkede...
TUSAŞ'tan heyecanlandıran MMU paylaşımı: Milli teknoloji yükleniyor
Külliye'de esnafla iftar! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İBB Başkanı İmamoğlu: Öğrencilere ulaşım zammı iptali kararını tabii ki veto edeceğim
Remziye Tüysüz battaniyeye sarılı halde bulunmuştu! Şok itiraf: Ellerimle boğdum
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
Pentagon: Rusya'da oldukça büyük bir patlama olduğunu değerlendiriyoruz
Bayraktar TB2'ye büyük ilgi! Bir ülke daha istiyor! Görüşmeler başladı
Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekora doymuyor!
MİT'ten nokta operasyon! PKK üyesi terörist Türkiye'ye getirildi
Dışişleri Bakanlığından ABD'ye 'İnsan Hakları Raporu' tepkisi: Külliyen reddediyoruz
İstanbul'da öğrenciler ulaşım zammından muaf tutulacak
FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' davasında tahliye talebine ret
Temel Karamollaoğlu: Seçim kanunuyla şartlar değişti
CHP'li Özgür Özel'in dezenfektan ve kolonya yalanına TBMM'den açıklama
Altından pahalı meyve: Açık artırmayla satıldı! İki tanesi 58 bin lira

Altından pahalı meyve: Açık artırmayla satıldı! İki tanesi 58 bin lira

Pazar gününe dikkat! Bu yollar kapanacak

Pazar gününe dikkat! Bu yollar kapanacak

Uzay kuvvetleri teyit etti: Dünyaya ilk kez düştü

Uzay kuvvetleri teyit etti: Dünyaya ilk kez düştü

1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz! Başvuru yapanlara her ay ödeniyor!

1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz! Başvuru yapanlara her ay ödeniyor!

Bursa'da dilencinin üzerinden servet çıktı

Bursa'da dilencinin üzerinden servet çıktı

Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste

Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste