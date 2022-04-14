'Moskova' vuruldu mu? Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar; Yılan Adası ile bir ilişki var...

Rusya Ukrayna savaşı 50. günde devam ederken Ukrayna, ilk olarak 1979 yılında denize indirilen ve Kırım ilhakında da aktif rol oynayan Moskova krüvazör gemisini vurduklarını iddia etti. Yapılan açıklamada geminin Neptün füzesiyle vurulduğu söylendi. Rusya'dan ise bu ifadelere jet hızıyla yanıt geldi. Verilen yanıtta Moskova'da yangın çıktığı ve gemideki mühimmatın patladığı ifade edildi.

Vurulduğu iddia edilen Moskova krüvazör gemisiyle ilgili Rusya ve Ukrayna'dan birbirinin zıt açıklamalar geldi. Ukrayna'nın gemiyi vurduklarına iddialarına karşın Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait "Moskova" kruvazör gemisinde çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak ettiğini ve ağır hasar meydana geldiğini bildirdi."MÜHİMMAT İNFİLAK ETTİ"Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait "Moskova" isimli geminin durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Moskova kruvazörü, çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak etmesi nedeniyle ağır hasar gördü." ifadesi kullanıldı.YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYORGemideki mürettebatın tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.UKRAYNA "VURDUK" DEDİUkrayna makamları, Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait "Moskova" adlı kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Kruvazörün tahmini mürettebat sayısının 510 olduğu ifade edilmişti.YILAN ADASI'NA BU GEMİYLE SALDIRI DÜZENLENMİŞUkrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini bildirmişti.1979 YILINDA DENİZE İNDİRİLDİRus donanmasının amiral gemilerinden olan "Moskova" güdümlü füze kruvazörü, 1979'da denize indirildi ve 2020'de tadilattan geçirildi. Moskova kruvazörü, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip gemisavar füzelerinin yanı sıra S-300 hava savunma füze sistemi ile donatılmış bir gemi olarak biliniyor. Gemi, 2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünü yönetti ve Suriye'deki Rus Hmeymim askeri hava üssünün korunması görevini gerçekleştirdi.YILAN ADASI'NDA NE OLMUŞTU?Savaşın ilk günlerinde Ukrayna'ya bağlı Yılan Adası'nı teslim etmek istemeyen 13. askerin hayatını kaybedişleri tüm dünyayı derinden sarsmıştı. Askerler, kendilerini kuşatan Rus askerlerine cesurca direnmiş ve sonra da ağır bombardımana maruz kalmışlardı. Ancak 13'ünün de öldüğü düşünülen askerlerin Rus birlikleri tarafından esir aldığı ve hepsinin hayatta olduğu ortaya çıkmıştı.