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İş arayanlar dikkat! İŞKUR binlerce iş ilanı yayımladı: İşte en çok aranan elemanlar

İşçi ve işvereni buluşturan İŞKUR 2022 yılında binlerce iş ilanı yayımladı. İŞKUR, yılın ilk 3 ayında 325 bin kişiyi iş sahibi yaptı. En fazla güvenlik görevlisi, satış danışmanı ve konfeksiyon işçisi alındı. Mevcut durumda 103 bin kişilik açık iş bulunuyor. İşte en çok aranan elemanlar...

Ekleme: 14.04.2022 - 12:21 Güncelleme: 14.04.2022 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
İşsizliğin azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam ediyor.


2022 YILININ İLK 3 AYINDA 325 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

İŞKUR, 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde 325 bin kişinin istihdam edilmesine aracı oldu. Sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme, 217 bin 996 kişiyle sanayi sektörünün imalat alanında gerçekleşti.


103 BİN İŞ İLANI VAR

Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla güvenlik görevlisi, satış danışmanı/ uzmanı ve konfeksiyon işçisinde oldu. Bu yılın ilk 3 ayında kuruma 499 bin 839 açık iş başvurusu yapıldı. Kurumda halen ise 103 bin açık iş ilanı bulunuyor.


En çok 19 bin 669 kişiyle beden işçisi aranırken, diğer orman işçileri kategorisinde 3 bin 937 kişilik personel alım ilanı bulunuyor.


3 bin 368 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 837 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 2 bin 438 kişiyle makineci (dikiş), 2 bin 19 kişiyle garson ve bin 671 kişiyle turizm ve otelcilik elemanı en çok eleman aranan açık işler arasında bulunuyor.

İŞTE EN ÇOK ARANAN 15 ELEMAN TÜRÜ:


Beden işçisi (Genel) : 19.669
Diğer orman işçileri : 3.937
Temizlik görevlisi : 3.368
Satış danışmanı/uzmanı : 2.837


Makineci (Dikiş) : 2.438
Garson (Servis elemanı) : 2.019
Turizm ve otelcilik elemanı : 1.671
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi : 1.515


Ön muhasebeci : 1.488
Özel güvenlik görevlisi (Silahsız) : 1.304
Gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı : 1.138
Paketleme işçisi : 1.121


Konfeksiyon işçisi : 1.086
Şoför-Yük taşıma : 1.010
Kasiyer : 973
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