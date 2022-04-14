65 Yaş Üstü Bu Sene Hacca Gidemeyecek Mi? Diyanet 2022 Hac Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?









65 Yaş Üstü Hacca Gidemeyecek Mi?

2022 Hac Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Hac kuraları ve başvuruları hacca gitmek isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Birçok iddianın ortaya atılmasının ardından en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Pandemi nedeniyle uzun zamandır hac ibadetinin yapılamaması nedeniylesorusuna cevapları araştırmaya başladı. Özellikle 65 yaş ve üzeri kişilerin bu sene hacca gidemeyeceği iddiaları konu hakkında araştırmaların hızlanmasına neden oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan açıklamada “2 yıldır malumunuz hac yapamadık. Suudi Arabistan'da sadece kendi içinde sembolik, bir miktar Müslümanla hac yapıldı. Bu sene inşallah 1 milyon kişiyle hac yapma kararı aldı, Suudi Arabistan. Detayları önümüzdeki haftalarda açıklayacağını söyledi. En son hacca götürdüğümüz miktarın hiç olmazsa yarısı kadar olur diye tahmin ediyorum ama bu benim arzum. Net rakamı inşallah Suudi Arabistan'dan alacağız. Hacca götüreceğimiz vatandaşlarımızın kuralarını çekmiştik. O kurada 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. Yani hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var. Diyelim ki 30 bin, 40 bin kişi geldi. Bu 84 binden, ilk 30 bini ya da ilk 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız. Hakları baki, yalnız 65 yaşını geçmiş olanlar gidemeyecek. Bundan 20 gün kadar önce Suudi Arabistan ziyaretimiz oldu. Orada Hac Bakanlığı'yla görüştük. Umre konusunda artık Türkiye'de vaka sayılarının çok düştüğünü umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız olduğunu, çok arzulu olduklarını, talebimizi bildirdik. Onlar da Türkiye'deki vaka sayılarının düşmesini dikkate alarak umreyi açtılar. Bundan sonra umre serbest, arzu eden herkes umreye gidebilir. Ramazan Bayramı sonrası için planlamalarımıza başladık" ifadeleri kullanıldı. Bu nedenle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şimdilik hacca gidemeyecekler. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir. Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı. Başvurular hakkında detaylar birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.vesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.