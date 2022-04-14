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2021- 2022 balıkçılık av sezonu yasağı yarın başlıyor! Kurallara uymayanlar ceza yağdı: 27 milyon 597 bin lira

Tarım ve Orman Bakanlığı, '2021-2022 balıkçılık av sezonu yasağı'nın yarın tüm denizlerde başlayacağını duyurdu. Yasa dışı avcılığın önlenmesi kapsamında gerekli denetimleri de yapan bakanlık, 2021 yılında toplam 193 bin 608 denetim gerçekleştirdi, kaçak avcılıkla elde edilen 1061 ton su ürününe el konuldu, 6 bin 798 kişi ve iş yerine 27 milyon 597 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ekleme: 14.04.2022 - 13:27 Güncelleme: 14.04.2022 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
2021- 2022 balıkçılık av sezonu yasağı yarın başlıyor! Kurallara uymayanlar ceza yağdı: 27 milyon 597 bin liraTarım ve Orman Bakanlığı, '2021-2022 balıkçılık av sezonu yasağı'nın yarın tüm denizlerde başlayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, '2021-2022 balıkçılık av sezonu yasağı' endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için (gırgır ve trol av araçları ile yapılan avcılık) tüm denizlerde yarın başlayacak. Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni balıkçılık av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Balıkçılar, Akdeniz'de ise 15 Eylül 2022'de ağlarını atacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar bu yasaktan muaf olup, yılın 12 ayı avcılık yapmaya devam edebilecek.

2021- 2022 balıkçılık av sezonu yasağı yarın başlıyor! Kurallara uymayanlar ceza yağdı: 27 milyon 597 bin lira

193 BİN 608 DENETİM YAPILDI
Yasa dışı avcılığın önlenmesi kapsamında gerekli denetimleri de yapan bakanlık, 2021 yılında toplam 193 bin 608 denetim gerçekleştirdi, kaçak avcılıkla elde edilen 1061 ton su ürününe el konuldu, 6 bin 798 kişi ve iş yerine 27 milyon 597 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca kurallara uygun avlanmayan 152 gemiye el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi. Yarından itibaren yaklaşık 4,5 aylık dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılar, bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabilecek.

PALAMUT BU SEZON PEK OLMADI LÜFER ÇOK İYİYDİ
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizler  av yasağının yarın başlayacağını belirterek, 'Palamut bu sezon pek olmadı. Hamsi ve istavrit vardı ama boyları küçüktü, lüfer çok iyiydi.' dedi.

Özkaya, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunması, avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması için 1 Eylül 2021'de başlayan av sezonunun, yarın sona ereceğini söyledi. Denizlerde av sezonun bitmesiyle balıkçıların bir hazırlık içine gireceğini, tekne ve ağ bakımlarını yapmaya başlayacağını ifade eden Özkaya, sezona ilişkin değerlendirmede bulundu. Özkaya, 'Denizlerde av yasağı yarın başlayacak ama bu sezon balıkçılar, hem et verimliliği hem de balık bolluğu açısından denizlerde umduğunu bulamadı. Palamut bu sezon pek olmadı. Hamsi ve istavrit vardı ama boyları küçüktü, lüfer çok iyiydi. İstavritlerin boyu yasal sınırların altında kaldı. Bu sene lüfer İstanbul çevresinde çoktu. Hem balıkçılar hem de vatandaş lüfere doydu.' diye konuştu.

2021- 2022 balıkçılık av sezonu yasağı yarın başlıyor! Kurallara uymayanlar ceza yağdı: 27 milyon 597 bin lira

BALIKÇILARIN MALİYETLERİ YÜKSELDİ
Sektörde maliyetlerinin yükseldiğine dikkati çeken Özkaya, giderlerin fazla olmasının balıkçıları zor duruma düşürdüğünü dile getirdi. Özkaya, 'Mazot fiyatlarının küresel olarak artması balıkçılarımızı da çok etkiledi. Balıkçılara mazotta ÖTV desteği verilmesine rağmen bu destek eskisi kadar etkili olmuyor. Bu desteğin önceki yıllarda olduğu gibi yüzde 50 civarında devam etmesi balıkçılık sektörü için çok önemli. Akaryakıt desteği hem balıkçılara hem tüketicilere faydalı olacaktır.' değerlendirmesinde bulundu.

Özkaya, balığın protein değeri yüksek bir gıda olduğuna işaret ederek, balık fiyatlarının uygun olmasının daha çok tüketilmesini ve toplumun daha sağlıklı olmasını sağlayacağını anlattı.

MAYIN TEDİRGİNLİĞİ
Balıkçıların bankalara Kovid-19 salgını ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden dolayı kredi borçları olduğunu belirten Özkaya, bu borçların ertelenmesi için çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Özkaya, bu sezon bazı bölgelerde mayın görünmesinden dolayı gece balıkçılığın kısıtlandığını da anımsatarak, bu durumun sektörü olumsuz etkilemediğini ancak tedirginlik yarattığını sözlerine ekledi.
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