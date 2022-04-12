  • USD: 14,72 - 14,74
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünyayı şoke eden mucizevi kurtuluş! 4100 metreden düştü hayatta kaldı: “Yeniden deneyebilirim”

Paraşütçü bir kişi, bacağının paraşüte dolaşması sebebiyle yaklaşık 4100 metreden düştü. Fakat bu trajik kazanın şok eden tarafı, genç kadının mucizevi şekilde hayatta kalmasıydı. Uzun bir rehabilitasyon sürecinin ardından hayata tutunmaya başardı.

Ekleme: 12.04.2022 - 13:26 Güncelleme: 12.04.2022 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Dünyayı şoke eden mucizevi kurtuluş! 4100 metreden düştü hayatta kaldı: “Yeniden deneyebilirim”Amerika Birleşik Devletleri'nin Virgina eyaletinden Jordan Hatmaker, 2015 yılında yaptığı ilk paraşütle atlama deneyiminden sonra bu spora aşık oldu ve uzun bir süre atlayış yapmaya devam etti.

35 yaşındaki genç kadın, daha sonra kendi başına paraşütle atlama yapabilmesini sağlayacak olan lisans eğitimini almaya karar verdi. Fakat geçen yıl 14 Kasım'da yaptığı on altıncı atlayışta büyük bir kaza yaşandı.

"BACAĞINA İP DOLAŞTI"

Yaklaşık on saniyelik bir düşüşün ardından birlikte atladığı koçundan uzaklaştı ve paraşütü serbest bırakmak için ipini çekti. Fakat bu esnada çektiği ip bacağına dolaştı.

Saatte 200 kilometre hızla düşerken kendisini yavaşlatacak bir şey olmaması, hayatını büyük bir tehlikeye soktu. Umutsuzca kendini kurtarmaya çalıştığı esnada yedek paraşütü otomatik olarak serbest kaldı.

Fakat yedek paraşütün açılması diğer paraşütün de açılmasına neden oldu ve iki farklı paraşüt, büyük bir dengesizlik yaratarak düşüşü daha da hızlandırdı.

Jordan Hatmaker, yaşadıklarının "çok hızlı" olduğunu anlattı. Hiçbir şey düşünemediğini ve spiraller çizerek düştüğünü belirtti. Bu nedenle o an hiçbir şey planmayamadığını sözlerine ekledi.

"FELÇ GEÇİRDİĞİNİ SANDI"

Serbest bırakan ipi çektikten 20 saniye sonra yere çarptı ve bu esnada şaşırtıcı şekilde bilinci açık kalmıştı. İlk önce kendisini yerden kaldırmaya çalışsa da vücudunun hiçbir bölgesini hareket ettiremediğini fark etti. "İlk düşüncem felç geçirdiğimdi ve bu panikle bağırmaya başladım" diyor Hatmaker.

Yaşanan bu kazanın ardından bir hava ambulansı ile hastaneye kaldırılan genç kadın, burada belinin, kaval kemiğinin ve ayak bileğinin büyük oranda kırıldığını ve omurilik yaralanması yaşadığını öğrendi.

"UMUDUMU ASLA KAYBETMEDİM"

Bir inşaat firmasının satış biriminde yaşayan Jordan Hatmaker, kemik parçalarının çıkarılması için spinal füzyon ameliyatından önce bir ay boyunca omuriliğinin açılabilmesi için bir hastanede kaldı. Ayrıca kırık kaval kemiği ve ayak bileği için ayrıca ameliyat oldu.

Tüm bu yaşananlara rağmen pozitif kalan genç kadın, hayatta olduğu için müteşekkir olduğunu ve bacaklarını hareket ettiremese de yeniden yürüyebileceğine dair büyük umutları olduğunu anlattı.

Sırf önündeki engeller nedeniyle sevdiği şeyleri yapmaktan vazgeçmeyeceğini söyleyen kadın, hayatın çok kısa olduğunu ve mutlu olduğu şeyleri yapmak istediğini söyledi. Bir kez daha paraşütle bir atlama yapmak istediği konusunda ise "uçağın kapısına" geldiğinde buna karar vereceğini belirtti
Oda TV CHP'li başkana paravan oldu: Gazeteciye tehdit iddiaları kulak arkası edildi
Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Ergün Poyraz saldırısını normal karşıladı
Bakım ihalesinin CHP milletvekili Özgür Karabat'a verildiği İETT'de 2021 yılında otobüsler tam 158.657 kez arıza yaptı
Basın özgürlüğü diye yırtınan CHP yandaşları CHP'li belediyenin yolsuzluğunu gözardı etti.
FETÖ şüphelisi itiraf etti: Yemin ettirip soruları önceden verdiler
İntihara kalkışan kızına 'Hadi atla işimi kolaylaştır' demişti! O baba hakkında Aile Bakanlığı devrede
Ankara’da yaşlı kadın servisten indirilmişti: Türkiye’nin tepki gösterdiği olayla flaş gelişme!
Macron'un rakibi Marine Le Pen ırkçılığını tescilledi: Siyahi kadına dokunmamak için çaba sarf etti
İfşa olan HDP'liler CHP üyesi yapılarak İBB'ye işe alınıyor
Savaşın iğrenç yüzü! Ukraynalı kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Rus askerleri eşimi öldürdü bana tecavüz etti
Operasyonlar devam edecek mi? Putin'den flaş açıklama
MHP Lideri Bahçeli'den Millet İttifakı'na:
CHP tayfası Kılıçdaroğlu'na açıktan vurmaya başladı! Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu neden rüzgar yaratamıyor?
İETT şoförü 75 yaşındaki yolcuyu darbetti
ABD Kongre Üyesi Bill Keating'den çok konuşulacak açıklama: Türkiye’yi Batı rotasına sokmak için İmamoğlu’yla görüştük
Hayvanlar can çekişiyor! İBB köpeğe iğne vurup ölüme terk etti
Gerilim giderek tırmanıyor! Kuzey Kore'den Güney Kore'yi kızdıracak hamle
İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı
Mansur Yavaş'ın üst üste fahiş zamlarına tokat gibi cevap: Yönetmeyi bilmiyorsanız öğretelim
İYİ Partili Çıray'dan akılalmaz sözler! Mansur Yavaş ismini Erdoğan'a bağladı
Tokyo'nun simgelerinden 'Nakagin Capsule Tower' yıkılıyor

Tokyo'nun simgelerinden 'Nakagin Capsule Tower' yıkılıyor

Konya'daki pembe göl, bu yıl kahverenginde kaldı

Konya'daki pembe göl, bu yıl kahverenginde kaldı

Akıllı cihazların pil ömrü yüzde 60 artacak

Akıllı cihazların pil ömrü yüzde 60 artacak

Daha satışa bile çıkmadı! 9 milyonluk aracı almak için 222 kişi sıraya girdi!

Daha satışa bile çıkmadı! 9 milyonluk aracı almak için 222 kişi sıraya girdi!

Sebze ve meyve fiyatları ne zaman düşüşe geçecek: Tarih verildi

Sebze ve meyve fiyatları ne zaman düşüşe geçecek: Tarih verildi

Ünü sınırları aşan tarihi camiye köylüler gözü gibi bakıyor!

Ünü sınırları aşan tarihi camiye köylüler gözü gibi bakıyor!