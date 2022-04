Dünyayı şoke eden mucizevi kurtuluş! 4100 metreden düştü hayatta kaldı: “Yeniden deneyebilirim”

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virgina eyaletinden Jordan Hatmaker, 2015 yılında yaptığı ilk paraşütle atlama deneyiminden sonra bu spora aşık oldu ve uzun bir süre atlayış yapmaya devam etti.35 yaşındaki genç kadın, daha sonra kendi başına paraşütle atlama yapabilmesini sağlayacak olan lisans eğitimini almaya karar verdi. Fakat geçen yıl 14 Kasım'da yaptığı on altıncı atlayışta büyük bir kaza yaşandı."BACAĞINA İP DOLAŞTI"Yaklaşık on saniyelik bir düşüşün ardından birlikte atladığı koçundan uzaklaştı ve paraşütü serbest bırakmak için ipini çekti. Fakat bu esnada çektiği ip bacağına dolaştı.Saatte 200 kilometre hızla düşerken kendisini yavaşlatacak bir şey olmaması, hayatını büyük bir tehlikeye soktu. Umutsuzca kendini kurtarmaya çalıştığı esnada yedek paraşütü otomatik olarak serbest kaldı.Fakat yedek paraşütün açılması diğer paraşütün de açılmasına neden oldu ve iki farklı paraşüt, büyük bir dengesizlik yaratarak düşüşü daha da hızlandırdı.Jordan Hatmaker, yaşadıklarının "çok hızlı" olduğunu anlattı. Hiçbir şey düşünemediğini ve spiraller çizerek düştüğünü belirtti. Bu nedenle o an hiçbir şey planmayamadığını sözlerine ekledi."FELÇ GEÇİRDİĞİNİ SANDI"Serbest bırakan ipi çektikten 20 saniye sonra yere çarptı ve bu esnada şaşırtıcı şekilde bilinci açık kalmıştı. İlk önce kendisini yerden kaldırmaya çalışsa da vücudunun hiçbir bölgesini hareket ettiremediğini fark etti. "İlk düşüncem felç geçirdiğimdi ve bu panikle bağırmaya başladım" diyor Hatmaker.Yaşanan bu kazanın ardından bir hava ambulansı ile hastaneye kaldırılan genç kadın, burada belinin, kaval kemiğinin ve ayak bileğinin büyük oranda kırıldığını ve omurilik yaralanması yaşadığını öğrendi."UMUDUMU ASLA KAYBETMEDİM"Bir inşaat firmasının satış biriminde yaşayan Jordan Hatmaker, kemik parçalarının çıkarılması için spinal füzyon ameliyatından önce bir ay boyunca omuriliğinin açılabilmesi için bir hastanede kaldı. Ayrıca kırık kaval kemiği ve ayak bileği için ayrıca ameliyat oldu.Tüm bu yaşananlara rağmen pozitif kalan genç kadın, hayatta olduğu için müteşekkir olduğunu ve bacaklarını hareket ettiremese de yeniden yürüyebileceğine dair büyük umutları olduğunu anlattı.Sırf önündeki engeller nedeniyle sevdiği şeyleri yapmaktan vazgeçmeyeceğini söyleyen kadın, hayatın çok kısa olduğunu ve mutlu olduğu şeyleri yapmak istediğini söyledi. Bir kez daha paraşütle bir atlama yapmak istediği konusunda ise "uçağın kapısına" geldiğinde buna karar vereceğini belirtti