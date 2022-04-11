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Meteoroloji'den son dakika uyarısı; Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak

Hava durumu son dakika haberleri: Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının 10-15 derece azalması bekleniyor. Yağışların yağmur şeklinde görülmesi, yer yer bazı bölgelerde ise kar yağışının da etkili olabileceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den başta İstanbul olmak üzere birçok bölge ve ile soğuk hava ve sağanak yağış uyarısı geldi. İşte son dakika hava tahminleri

Ekleme: 11.04.2022 - 09:19 Güncelleme: 11.04.2022 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den son dakika uyarısı; Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak
Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması öngörülüyor. Türkiye'nin büyük bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla kuzey, iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

İşte hava durumu uyarıları ve bölge ve illerimizle ilgili diğer detaylar;

BİRÇOK İL İÇİN UYARI: SICAKLIK DÜŞÜYOR, YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

İstanbul güne kuvvetli sağanak yağış ve soğuk havayla başladı. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün kuvvetli yağış etkili olacak. Meteoroloji bugün beklenen yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli olacağını duyurdu. Meteoroloji ayrıca kar uyarısı da yaptı. İşte 11 Nisan hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara bölgesinin güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.


NİSAN'DA KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'nin son dakika açıklamasında 'Yapılan son değerlendirmelere göre; Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-12 cm) kar yağışına dönmesi beklendiğinden başta Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

YAĞIŞ BAŞLADI, KUVVETLENECEK

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI DA YAPILDI

Rüzgârın Marmara, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop-Samsun arasında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YAĞIŞLAR NE KADAR DEVAM EDECEK?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin haritasına göre bugün etkili olan yağışlar yarın da devam edecek.

Çarşamba günü ise yağışların batı bölgeden doğuya kayması bekleniyor. Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor.

BÖLGE BÖLGE TEDBİR UYARILARI

Karadeniz'in iç ve yüksekleri, iç Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yükseklerinde salı günü ilk saatlerden itibaren zirai don tehlikesi bulunuyor.

Genel olarak 15 Nisan Cuma sabah saatlerine kadar, doğu kesimlerde de 17 Nisan Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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