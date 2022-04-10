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Birleşmiş Milletler resmi rakamları açıkladı! İşte evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin sayıları

Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna'da en az 1793 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 439 sivilin yaralandığını ve saldırıların ardından 4 milyon 503 bin 954 kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı ise çok daha fazla. .

Birleşmiş Milletler resmi rakamları açıkladı! İşte evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin sayıları
Ekleme: 10.04.2022 - 18:01 Güncelleme: 10.04.2022 - 18:08 / Editör: Ozge Selin
Birleşmiş Milletler resmi rakamları açıkladı! İşte evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin sayıları
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-9 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 4 milyon 503 bin 954 kişinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 593 bin 902), Romanya'ya (686 bin 232), Macaristan'a (419 bin 101), Moldova'ya (410 bin 882), Rusya'ya (404 bin 418), Slovakya'ya (314 bin 485) ve Belarus'a (19 bin 96) geçiş yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçtiği ifade edildi.

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, yaptığı açıklamada, bazı Ukraynalı mültecilerin komşu ülkeler arasında seyahat ettiği için genel rakamın yüksek çıktığını dile getirmişti.

Ukrayna'dan komşu ülkelere gidenlerden yüz binlercesinin buralardan da diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor..

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukrayna içinde 7,1 milyon sivilin yerinden edildiğini açıklamıştı..

EN AZ 1793 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-9 Nisan'da en az 1793 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 bin 439 sivilin yaralandığı bildirildi.

Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere, geniş etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı ise çok daha fazla.

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Birleşmiş Milletler resmi rakamları açıkladı! İşte evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin sayıları
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