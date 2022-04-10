13 kilometre uzunluğunda! Rus konvoyunun hedefinde bu defa o şehir var; tam 66 kez bombalandı!

Rusya Ukrayna savaşı 46. günde Ukrayna'dan gelen acı görüntülerle devam ediyor. ABD merkezli uydu görüntüleyici şirketi MAXAR'ın yayınladığı görüntülerde ise bir detay dikkat çekti.Görüntülerde 13 kilometrelik bir Rus konvoyunun Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkov'a doğru ilerlediği görüldü.Fotoğrafların 8 Nisan'a ait olduğu bildirildi. En son alınan bilgilere göre konvoy Velykyi Burluk yerleşim yerinden şehre doğru ilerliyor.Konvoyda oldukça yüklü askeri teçhizat ve silah olduğu düşünülüyor.Öte yandan bir saat kadar önce Harkov'da bir Rus saldırısının gerçekleştiği ifade edildi. 2 kişinin öldürü saldırıyla ilgili konuşan Bölge Valisi Olen Synyehubov, Harkov'a bağlı Dernachy kasabasında çok sayıda kişinin yaralandığı söyleyerek şu ifadelere yer verdi:"Rus kuvvetleri çeşitli bölgelerde 66 topçu saldırısı düzeneldi. Can kaybı var. Gördüğünüz gibi Rus ordusu sivillerle mücadeleye devam ediyori çünkü cephede zaferi yok."Savaşta taraflar ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Hem Rus hem de Ukrayna ordusu bilançoları açıkladı.Gece boyunca Rus ordusunun yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'daki hedefleri vurduğunu belirten Konaşenkov, "Dnipro bölgesindeki Zvonetskoe yerleşim birimin yakınlarında geçen günlerde takviye olarak yabancı paralı savaşçıların toplandığı milliyetçi 'Dnyepr' taburunun karargahı ve üssü denizden yüksek hassasiyetli roketlerle vuruldu. Havadan yüksek hassasiyetli roketlerle de Mıkolayiv bölgesinde Starobogdanovka yerleşim birimi yakınlarında ve Çuguyiv askeri hava üssünde keşfedilen S-300 hava savunma füze sistemleri imha edildi." ifadelerini kullandı.Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna'da 86 askeri nesneyi yok ettiğini kaydederek, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 127 uçak, 98 helikopter, 234 S-300, Buk-M1 ve Osa AKM hava savunma füze sistemleri, 436 insansız hava aracı, 2 bin 52 tank ve zırhlı araç, 232 çok namlulu roketatar, 894 obüs ve havan topu, 1975 özel askeri araç yok edildi." değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rus ordusunun 24 Şubat-10 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 152 uçak, 137 helikopter, 722 tank, 1911 zırhlı araç, 342 top, 108 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri, 1384 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 112 insansız hava aracını da kaybetti.