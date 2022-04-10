10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 10 Nisan koronavirüs tablosuna göre; 5 bin 609 yeni vaka tespit edilirken, 32 kişi hayatını kaybetti. Kritik tabloda uzun zaman sonra vaka sayısı 5 bin bandına düşerken vefat sayısında da düne göre düşüş gözlemlendi.