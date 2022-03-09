Rusya, Ukrayna'da geçici ateşkesi bir gün daha uzattı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatında 13. gün biterken, bugün insani koridor için başlatılan ateşkes ile Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol kentlerinden binlerce sivilin tahliyesi, zor şartlara rağmen devam ediyor.RUSYA ATEŞKESİ UZATTIRusya tarafından gelen son açıklamaya göre, sivillerin tahliyesinin tamamlanması için geçici ateşkesin bir gün daha uzatıldığı öğrenildi.5 KENTTE İNSANİ KORİDORLAR AÇILDIDün akşam saatlerinde Belarus'un Brest şehrindeki bir konutta yapılan 3'üncü toplantıda, insani yardım koridorları konusunda olumlu gelişmeler yaşanmıştı.Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan edilmişti.ÖNCEKİ MÜZAKERELERİN GELİŞMELERİRusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ilk tur müzakereleri, 28 Şubat'ta, Belarus'un Ukrayna ile sınırındaki Gomel bölgesinde gerçekleşmiş ve 5 saat sürmüştü.Çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan müzakerelerde, ateşkesin sağlanması için ikinci tur müzakerelerin yapılması kararlaştırılmıştı.Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu da 3 Mart'ta Belarus sınırındaki Brest'te yapılmıştı. Müzakereler sonucunda tarafların, çatışmaların yoğun yaşandığı yerlerde sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardığı bildirilmiş, bunun için bu bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya varılmıştı.Ancak geçici ateşkes tam olarak sağlanamamış, sivillerin tahliyesinde sorunlar yaşanmıştı. Taraflar birbirini suçlamıştı.