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Dünya Polonya'nın hamlesini konuşuyor! ABD'den de yanıt geldi

Rusya-Ukrayna savaşının 14. gününde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna'nın uçak yardımı çağrısına dün Polonya'dan dolaylı şekilde yanıt gelmişti. Bugün yankıları devam eden "Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme' konusunda son olarak ABD'den bir açıklama geldi.

Ekleme: 9.03.2022 - 22:27 Güncelleme: 9.03.2022 - 23:00 / Editör: Ozge Selin
Dünya Polonya'nın hamlesini konuşuyor! ABD'den de yanıt geldi
Son dakika haberine göre, ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya silah göndermenin her ülkenin kendi kararı olduğunu ve Polonya'nın savaş uçaklarına ilişkin son önerisinin 'birtakım zorluklar içerdiğini' açıkladı. Blinken, “Amaç saldırganlığı sona erdirmek, hayat kurtarmak ve gereksiz yere kan dökülmesini önlemektir” ifadelerini kullanarak, ABD birliklerinin veya jetlerinin bölgeye konuşlandırılmasının çatışmanın genişlemesine yol açacağını aktardı.

Blinken ayrıca, Ukrayna halkının Putin'in getireceği bir 'kukla rejimi' kabul etmeyeceğini, bu durumda savaşın Rusya'nın acı çekeceği 'uzun ve kanlı' bir hale geleceğini belirtti.

POLONYA'NIN TEKLİFİ

Blinken pazar günü yaptığı açıklamada, Polonya'nın elindeki savaş uçaklarını Ukrayna'nın kullanımına vermeyi kabul etmesi halinde ABD'nin Polonya'ya uçaklarını konuşlandırabileceğini açıklamıştı. Polonya makamları bu konuda kesin bir kararın NATO içinde müştereken alınması gerektiğini ve uçakların Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda kesin bir karar alınmadığını ifade etmişti.


Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesinin savaşa girmek anlamına geleceğini belirterek, bu nedenle Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceklerini duyurmuştu.

Daha sonra Polonya, MİG-29 jetlerini Ukrayna'ya gönderilmek üzere, ABD hükümetinin emrine vermeye hazır olduğunu açıkladı. Polonya'nın savaş uçaklarını derhal ve ücretsiz olarak teslim etme kararı Washington'u ayağa kaldırdı.

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