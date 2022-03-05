  • USD: 14,18 - 14,20
  • EURO: 15,60 - 15,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Putin'e yakın Rus milyarderlere darbe üstüne darbe: 65 milyon avroluk yatına el konuldu

İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yata el koydu.

Ekleme: 5.03.2022 - 10:50 Güncelleme: 5.03.2022 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Putin'e yakın Rus milyarderlere darbe üstüne darbe: 65 milyon avroluk yatına el konulduİtalyan basınında çıkan haberlerde, AB'nin yaptırım listesinde yer alan Rus milyarder iş adamı Mordaşov'un, Imperia'da demirli 65 milyon avro değerindeki "Lady M" isimli lüks yatına İtalyan mali polis ekiplerince el konulduğu belirtildi.

2021 sonu itibarıyla tahmini 23 milyar dolar civarında kişisel serveti bulunan Mordaşov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilindiği ifade edildi.

Mordaşov'un yatına, İtalyan mali polisinin el koyduğu haberlerini, İtalya Başbakanlığı kaynakları da teyit etti.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da akşam saatlerinde bir televizyon kanalına bağlanarak yaptığı açıklamada, "İtalya, ilerleyen saatlerde Rus oligarklara ait yaklaşık 140 milyon avroluk mal varlığına el koymaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Putin'e yakın Rus milyarderlere darbe üstüne darbe: 65 milyon avroluk yatına el konuldu

Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yat.

Alman makamları da Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov'a ait 600 milyon dolarlık yata el koymuştu.

Almanya basınında yer alan haberlere göre, Hamburg eyaletinde yetkililer, Usmanov’un 156 metre uzunluğundaki yatına Hamburg limanında el koydu.

Brüt tonaj olarak dünyanın en büyük motorlu yatı olarak kabul edilen söz konusu yat, Ekim 2021’den beri Alman gemi inşaat ve mühendislik şirketi Blohm Voss’ın tersanesinde bulunuyordu.

Putin'e yakın Rus milyarderlere darbe üstüne darbe: 65 milyon avroluk yatına el konuldu

Haberlerde, Usmanov’ın “Dilbar” adlı yatı 2016’da 600 milyon dolara Alman lüks yat üreticisi Lürssen'den satın aldığı ifade edildi.

İçerisinde 65 kabin bulunan yatta, 40 yolcu ile 80 mürettebat konaklayabiliyor. Yatta büyük bir havuzun yanı sıra iki helikopter pisti ve sauna da bulunuyor.




Elon Musk'tan 'Rusya' resti: Silah zoru olmadıkça biz bunu yapmayacağız
Vergi borcu olanlar dikkat! Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş karar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya Ukrayna savaşı ve Montrö açıklaması
Rusya Ukrayna savaşında ABD’den yeni hamle! Bombardıman uçakları havalandı!
Rusya'nın en büyük kaybı: Putin'e yakınlığı ile biliniyordu
MEB yüz yüze eğitim için yeni sistemi açıkladı! 81 İlde yürürlükten kaldırıldı
Rusya Ukrayna savaşı için en kritik savunma: Rus birlikleri başkent Kiev'in kapısında: ''Hepsi sizin yüzünüzden ölecek''
Batı’da çift haneli enflasyon korkusu
Mavi vatan için gurur günü: Deniz Kuvvetleri'nin en büyüğü olacak
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Putin saldıracak dedik uyardık
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat! Çok sayıda il için kar uyarısı
Rus Lider Putin'den kritik imza: Yabancıların mal varlığına el konulmasına dair...
Ukrayna'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı çoktan başladı, kimse görmüyor
Savaş sonrası projelerden çekildiklerini duyurmuştu! Shell, Rusya’dan rekor indirimle petrol satın aldı
Türkiye devreye giriyor! Rusya'dan Ukrayna ile Türkiye'de buluşma fikrine olumlu yanıt: Memnun oluruz
Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a SİHA cevabı: TSK Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü: Türkiye'nin desteğine minnettarız
Ukrayna Başkanı Zelenskiy Kiev’den kaçtı mı? İddialara yanıt geldi
Sağlık Bakanlığı 4 Mart koronavirüs verilerini paylaştı
Osman Kavala için istenen ceza belli oldu
SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan yararlanamayacak!

SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan yararlanamayacak!

Dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü!

Dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü!

Beklenen açıklama: 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Beklenen açıklama: 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Elektrik kesintilerine ilişkin yeni gelişme... Görevden alındılar!

Elektrik kesintilerine ilişkin yeni gelişme... Görevden alındılar!

BM savaşın acı bilançosunu açıkladı! İşte ölen ve yaralanan sivillerin sayısı

BM savaşın acı bilançosunu açıkladı! İşte ölen ve yaralanan sivillerin sayısı

Hem suçlu hem güçlü! Kırmızı ışıkta geçen sürücü trafikte çekiçle dehşet saçtı

Hem suçlu hem güçlü! Kırmızı ışıkta geçen sürücü trafikte çekiçle dehşet saçtı