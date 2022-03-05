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Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava durumu tahmini raporunu yayınladı. Yeni haftada yurt genelinde soğuk havanın etkisini göstermesi beklenirken, ocak ayının son günlerinde etkili olan kar yağışının tekrar İstanbul'a geleceği belirtildi. Yeni haftada İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı geldi. Vatandaşların İstanbul'a kar yağışı yağacak mı? Yeni haftada hava nasıl olacak? gibi sorular da yanıt buldu..

Ekleme: 5.03.2022 - 15:46 Güncelleme: 5.03.2022 - 15:52 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı geldi
İstanbul'da ocak ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı tekrar kente dönüyor. Yeni haftada soğuk hava dalgası ülkeyi etkisi altına alması beklenirken, perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşeceği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıklarken İstanbul başta olmak üzere birçok ile kar yağışı uyarısı geldi.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri Marmara dahil Kuzey ve Batı bölgelere Soğuk Hava girişi var. İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat. Takip edelim" mesajını paylaştı.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUM RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Kıyı Ege ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

DENİZLİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

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