Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı geldi

İstanbul'da ocak ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı tekrar kente dönüyor. Yeni haftada soğuk hava dalgası ülkeyi etkisi altına alması beklenirken, perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşeceği açıklandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıklarken İstanbul başta olmak üzere birçok ile kar yağışı uyarısı geldi.Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri Marmara dahil Kuzey ve Batı bölgelere Soğuk Hava girişi var. İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat. Takip edelim" mesajını paylaştı.İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUM RAPORUMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluİSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluKOCAELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlıEGEÇok bulutlu, Kıyı Ege ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 3°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlıDENİZLİ °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıMANİSA °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıISPARTA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 7°CParçalı ve çok bulutluÇANKIRI °C, 8°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurluKAYSERİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 6°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 10°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.RİZE °C, 10°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 9°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 10°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 2°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, -1°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 10°CParçalı bulutluVAN °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu