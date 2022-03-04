Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü: Türkiye'nin desteğine minnettarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeler ele alınırken Zelenski, "Türkiye'nin desteğine minnettarız" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ise Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

Rusya-Ukrayna Savaşı 9. gününde tüm şiddeti ile devam ederken, Türkiye iki ülke arasındaki gerilimi düşürmek ve daha fazla can kaybının önüne geçmek için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Zelenski, 'Türkiye'nin desteğine minnettarız' dedi.'DÜŞMANLIKLARA SON VERMELİYİZ'Zelenskiy, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Başkan Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdik. Tutarlı desteği için Türkiye'ye minnettarız. Düşmanlıklara bir son vermeliyiz.' dedi.İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.ERDOĞAN, BORİS JOHNSON İLE GÖRÜŞTÜBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.