Resmî Gazete'de yayımlandı! Ukrayna'dan ithal edilen ürünler...
Ukrayna'dan ithal edilen ürünlerle ilgili Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir karar yayımlandı. Buna göre Ukrayna'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında resmî sertifika ve belgeler kontrollerde istenmeyecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de 'Ukrayna'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında uygulanacak esaslar hakkında karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin bir karar yayımlandı. Karara göre, Ukrayna'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında resmî sertifika ve belgeler kontrollerde istenmeyecek. İşte son dakika haberinin tüm detayları...
İŞTE RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANAN O KARAR