Resmî Gazete'de yayımlandı! Ukrayna'dan ithal edilen ürünler...

Ukrayna'dan ithal edilen ürünlerle ilgili Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir karar yayımlandı. Buna göre Ukrayna'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında resmî sertifika ve belgeler kontrollerde istenmeyecek.