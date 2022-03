Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı

Rusya-Ukrayna savaşı 8'inci gününe girdi. Rus ordusu, Başkent Kiev'i kuşatırken, Ukrayna ordusu ve halkı kentin birçok noktasına mevzi ve bariyerler kurdu. Avrupa ve ABD, Ukrayna'ya yoğun finans desteğinin yanı sıra, oldukça fazla ağır silah desteğinde bulunuyor. Ancak, savaştan çok önce Ukrayna ile Bay-Kar arasında yapılan anlaşma sonucu satılan Bayraktar TB-2 SİHA'lar Avrupa ve ABD medyası tarafından manipüle ediliyor.Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunan, Rusya'nın işgaline ses yükselten, ancak Rusya ile diyalog kanallarının kapatılmamasını da aynı şekilde dile getiren Türkiye denge politikasını sürdürüyor. Bayraktar TB-2 SİHA'ların ön plana çıkarılarak, Türkiye ile Rusya karşı karşıya getirilmek isteniyor.Bayraktar TB-2 SİHA'lar üzerinden sistematik şekilde gerilmeye çalışan ortamı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran sabah.com.tr'ye değerlendirdi.Kıran, 'Özel savunma sanayii şirketleri, ülkeler ile bu tip anlaşmalar yapabilir. Bu ülkeleri bağlayıcı bir nitelik teşkil etmez. Bu Türkiye'nin yaptığı bir yardım değil. Ukrayna'nın Türkiye'nin bir firmasından satın aldığı ürünler. Üstelik Bayraktar TB-2'leri satın alan tek ülke Ukrayna değil. Herkes SİHA'ları almak için sıraya girmiş durumda.' dedi.Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yaptığı değerlendirmede, Bayraktar TB-2 SİHA'ların, Bay-Kar ile Ukrayna arasında yapılan güçlü bir anlaşma ile satıldığını belirtti.Kıran, 'Bayraktar özel bir firmamızın bir ürünü. Ukrayna da bu ürünü firmamızdan almak istemiş, aralarında da güçlü anlaşma yapmışlar. Bu ürünü temin etmiş. Bu dünyanın her yerinde böyle. Bugün Rusya'nın da, Amerikan'ın da özel savunma sanayii şirketleri var. Özel savunma sanayii şirketleri, ülkeler ile bu tip anlaşmalar yapabilir. Bu ülkeleri bağlayıcı bir nitelik teşkil etmez. Bu Türkiye'nin yaptığı bir yardım değil. Ukrayna'nın Türkiye'nin bir firmasından satın aldığı ürünler. Biz de elbette bu ürünler ile gurur duyuyoruz.' dedi.Avrupa ve ABD'nin on binlerce ağır silah desteğine rağmen yalnızca Bayraktar TB-2 SİHA'larla yapılan operasyonların ısrarla gündemde tutulmasını değerlendiren Kıran, 'Bunun farklı sebepleri olabilir. Bayraktar TB-2'lerin dengeleri değiştiren özelliklerini dünya iyi biliyor. Bunu daha önce Suriye'deki operasyonlarda, Karabağ'da gördüler. Ukrayna ordusunun en caydırıcı unsurlarından biri olarak öne çıkması aslında firmamızın ürettiği ürünlerin başarısını ve niteliğini gösterir. O tartışmaları değerlendirmek bizim işimiz değil. Biz iki taraf ile de müzakere eden pozisyonumuzu kaybetmeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi her zaman ifade ettik, Rusya'nın işgaline karşı, buradaki savaşa karşı en net ve ilkeli tutumu ortaya koyan ülke olduk. Ama Rusya ile diyalog kanallarının kesilmemesi için de her zaman ön planda olan bir ülke olduk. Denge politikamızdan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmadık, AP'deki oylamada çekimser kaldık. Bu tartışmalar bizim değerlendirmelerimizin dışında. Bay-Kar sadece Ukrayna ile anlaşmadı ki, herkes ürünleri almak için sırada bekliyor. Bu firmamızın gücü ve başarısı ülkemizin tabi ki de gururu.