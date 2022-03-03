Bakanlık liste paylaştı! Bu markalardan uzak durun

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Açıklanan listede Adana'da satılan dana sucukta kanatlı, dana etinde tek tırnaklı tespit edildi. Bakanlığın yayınladığı listede Adana'daki et ve et ürünlerindeki tağşişler dikkat çekiyor.YAYINLANAN TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ ŞÖYLE:El-Se Gıda Çay Paketleme Pazarlama ve Ticaret Seyhan /AdanaBeyçayır Karadeniz SiyahFiliz Çayı Siyah Çay Boya: Gıda Boyası TespitiMehmet Ünal -Üçler Değirmen Hububat-Yem ve Zeytinyağı Fabrikası (Kozan/Adana)Dökme Ham Zeytinyağı: Sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, trans yağ asitleri, CN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)Ekinci Tavukçuluk-Sedef Gül Ekinci/İsmetpaşa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:160/A Seyhan/AdanaTekir Kasap SucuklarıIsıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti TespitiCeyhan Gurme-Fırat Ceyhan/ Meydan Mah. 39022 Sk.No:4/A Seyhan/AdanaÇamlı TekirIsıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) TespitiIsıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti TespitiAtala Gıda Yemekçilik İth. İhr. Paz. San. ve Tic. Şti./ Ova Mah. 44374 Sok. Modern San. Sitesi B-Blok 1- 1G Seyhan /AdanaKöftecchiKıymalı Kızartmalık İçli Köfte Sakatat (Taşlık) TespitiHak Et/Yeşiloba Mah. 46083 Sk. A Blok No:2/C Seyhan/AdanaAsil GaziIsıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Sakatat (Baş Eti) TespitiÖzderinalp Kasabı-Cem Derinalp/ Haydaroğlu Mah. Hasan Şaş Bul. No:192/B Yüreğir/AdanaÇiğ Döner Eti (Dana Eti) : Sakatat (Dil) TespitiHak Et-Mehmet Ozan Layık/Yeşiloba Mah. 46093 Sk. Seyhan San. Sit. A Girişi No:2 Seyhan/AdanaYörük Ana MangalIsıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti TespitiGazi (Asil) SucuklarıIsıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti TespitiAkkapı Et Market-Sevil İşibol/Pınar Mah.Nazım Hikmet Cad. No.63/ASeyhan/AdanaDana Kuşbaşı (Çiğ Kırmızı Et): Tek Tırnaklı Eti TespitiSütogurme Top. Gıda Mark. San. Tic. Ltd. Şti./ Yenibaraj Mah. Ş.Yzb. Bülent Angın Bulv. No.50/B Seyhan/AdanaDana Eti (Çiğ Kırmızı Et): Tek Tırnaklı Eti TespitiGüneydoğu Süt ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti. Kozan/AdanaGüneydoğuYüzde 3 Yağlı Homojenize Yoğurt: NatamisinBMK Süt ve Süt ürünleri Yem Gıda İnş. San. ve Tic.Ltd.Şti. Yüreğir/AdanaHatay Peyniri: NişastaÖzpınar Süt ve Süt Ürünleri-Osman Şahin Seyhan/AdanaBalpınarım Yoğurt: Bitkisel YağKetre Gıda Tar.Teks. İ.S.B.S.İ.M.İ.C.H.O. Eğt. Süt Ürn. San. ve Tic.Ltd.Şti Seyhan/AdanaKetre Süt ÜrünleriYarım Yağlı Homojenize Yoğurt: NatamisinKöseoğlu Gıda Mad. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. AdanaHas- ElKöseoğlu Olgunlaştırılmış Yağlı Tulum Peyniri: Nişasta