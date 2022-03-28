PKK'lı hainlerin yazışmaları deşifre oldu! Saldırı için uzi ve glock...

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve onun Suriye kolu PYD/YPG'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 18 Mart'ta İstanbul'da 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.ÇEŞİTLİ SORUŞTURMALARDAN ARANIYORLARDISöz konusu soruşturmalar çerçevesinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, haklarında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içerisinde İstanbul'da faaliyet gösteren kişiler ile örgütün çatı yapılanması KCK/TM İdeolojik Alan Merkezi içerisinde yer alan örgüt üyeleri, yine haklarında geçmiş soruşturmalarda örgütün Suriye kolu PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgi ve belgeler bulunan teröristlerin yanı sıra aynı örgüt adına tehditle para toplayan kişilerin de aralarında olduğu 10 şüpheli yakalanmıştı.KIRSALDAN GELEN PKK/YPG ÜYELERİ DE VAR'Terör örgütü üyeliğinden' aranan ve PKK'nın gençlik kanadı DGH üyelerinin İstanbul'daki bombalı, molotoflu ve sivil itaatsizlik eylemlerinin emrini verdiği ileri sürülen şarkıcı Ç.Ş. ve D.K. ile B.Y., sosyal paylaşım sitelerinde bölücü örgüt faaliyetlerinde bulunduğu saptanan M.A., dağ kadrosundan kente gelen teröristleri yönetip yönlendirdiği iddia edilen, eylem talimatlarını veren M.E.A. ve N.C., örgüte tehditle haraç toplayan T.K. ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında bulundukları ileri sürülen Hamade Mohamad Khair ile Seyfeddin Dalo'nun yanı sıra kırsaldan Türkiye'ye eylem için geldiği belirlenen S.D. gözaltına alındı.DEŞİFRE OLAN YAZIŞMALARDA EYLEM İÇİN UZİ VE GLOCK TAVSİYEETMİŞİstanbul'un 10 ayrı ilçesinde gerçekleştirilen baskınlara ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Soruşturma dosyasına da giren ayrıntılara göre yakalanan örgüt üyeleri arasındaki S.D.'nin, İstanbul'da 23 Aralık 2018'de yakalanan PKK üyesi H.G.'ye eylem için silah fotoğraflarını gönderen kişi olduğu ortaya çıktı.H.G.'nin üzerinden çıkan cep telefonunda yer alan ve kırsaldaki PKK'lı S.D. ile yaptığı iddia edilen mesaj trafiğine ulaşıldı.Bilişim uzmanları tarafından kullanıcı şifresi kırılan ve örgütsel kodları deşifre edilen cep telefonundaki incelemeyle, ihtimal bir eylemin önüne geçildiği ortaya çıktı.Deşifre edilen dijital materyallerde, yakalandığı tarihte çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.G., o dönem örgütün dağ kadrosunda yer alan S.D.'den eylem için silah istiyor. S.D. de örgütün gençlik yapılanması DGH saflarındaki H.G.'ye tarihi ve hedefi belirlenemeyen eylem için Avusturya yapımı 'Glock' marka yarı otomatik silaha ait fotoğraflar gönderiyor.İki terörist arasındaki yazışmada, kırsalda faaliyet gösteren teröristlerin görsellerinin yer aldığı videolar ile birlikte eylem için kullanılacak İsrail yapımı 'UZİ' marka hafif makinalı silahı gösteren fotoğraf da yer alıyor.MAHKEME TAMAMINI SERBEST BIRAKTIİstihbarat birimleri, H.G.'nin 'Sait A.K.' adıyla iki şifreli olarak oluşturulmuş klasörü açmayı başardıklarında Kandil'deki teröristle yaptıkları yazışmaları ve eylem için kullanılacak suikast silahları üzerinde anlaştıkları deşifre ederken, bu yazışmalar soruşturma dosyasına da giriyor.Aralarında şarkıcı Ç.Ş., kırsaldan gelen S.D.'nin yanı sıra örgüte tehditle para toplayan T.K.'nın da olduğu toplam 10 şüphelinin, TEM Şube'deki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldıkları öğrenildi.