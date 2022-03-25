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Küçükçekmece Adliyesi'nde 4 kişinin öldüğü olayda gözaltı sayısı 20 oldu

Küçükçekmece Adliyesi önünde duruşma çıkışı husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri 20 kişiyi de gözaltına aldı. Olayın lokantacılık yapan Sinop'lu oldukları öğrenilen grupla otopark ve oto yıkamacılığı yapan Hakkari'li grup arasında yaşanan ticari husumet sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Küçükçekmece Adliyesi'nde 4 kişinin öldüğü olayda gözaltı sayısı 20 oldu
Ekleme: 25.03.2022 - 21:09 Güncelleme: 25.03.2022 - 21:18 / Editör: Ozge Selin
Küçükçekmece Adliyesi'nde 4 kişinin öldüğü olayda gözaltı sayısı 20 oldu
Şüphelilerin Asayiş Şubedeki işlemleri devam ediyor. Gözaltında tutulanlarla ilgili savcılıktan ek gözetim izni alınırken, şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Olayın lokantacılık yapan Sinop'lu oldukları öğrenilen grupla otopark ve oto yıkamacılığı yapan Hakkari'li grup arasında yaşanan ticari husumet sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi. Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada 2 gruptan Nazım Sözer (57), Kadir Mendanoğlu (35), Selcan Selvi (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Orhan Sözer( 49) , Diyar Sözer (24), Ercan Sözer (46) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve takviye polis ekibi gönderildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere götürülürken, yaralılardan Ercan Sözer hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OTOPARK KAVGASI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis kavgaya karıştıkları öğrenilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler için Cumhuriyet savcılığından ek gözetim süresi alındığı öğrenilirken, şüpheliler zırhlı çevik kuvvet otobüsleriyle götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçirildiler. Yapılan soruşturma kavgaya karışan iki gruptan bir tarafından Sinop'lu olduğu ve lokanta işlettiği, Hakkari'li olan diğer grubun ise lokantanın hemen yanında bulunan otopark ve oto yıkamacılığı ile uğraştıkları öğrenildi. İki grubun 8 Kasım 2021 tarihinde 'Tabelan dükkanımı kapatıyor.' gibi bahaneler yüzünden tartıştıkları bu kavgada da silahların konuştuğu öğrenildi.

Yaralananların bulunduğu olayın mahkemeye taşınmasının ardından iki grup arasında husumetin büyüyerek devam ettiği belirtildi.

Küçükçekmece Adliyesi'nde 4 kişinin öldüğü olayda gözaltı sayısı 20 oldu
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