  • USD: 14,82 - 14,85
  • EURO: 16,28 - 16,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

2022 Mart ayı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayında!

İş arayanların beklediği haber geldi. Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere 15 Büro Personeli, 11 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager), 25 Laborant, 6 Mühendis, 13 Biyolog, 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Teknisyen, 1 İnfaz ve Koruma Memuru, 15 Sağlık Teknikeri, 3 Hemşire ile 25 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu istihdamı yapacak. Öte yandan Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'nde istihdam edilmek üzere de sözleşmeli personel alımı yapılacak. Ayrıntılar haberimizde...

Ekleme: 25.03.2022 - 14:25 Güncelleme: 25.03.2022 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
2022 Mart ayı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayında!
Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; aşağıda, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 15 Büro Personeli, 11 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager), 25 Laborant, 6 Mühendis, 13 Biyolog, 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Teknisyen, 1 İnfaz ve Koruma Memuru, 15 Sağlık Teknikeri, 3 Hemşire ile 25 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

1) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS'ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar
başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6'ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4'üncü

Yönetmeliğinin 5 ve 6 ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere

3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için ilân edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ek-1'de belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Yine İBB yine skandal! İBB İSFALT A.Ş’ye ait aracın şoförü alkollü çıktı!
Başkan Erdoğan'dan Kritik NATO Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar!
Lavrov'dan çok sert açıklama: Batılılar topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
Biden'dan dikkat çeken açıklama! Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için yeni hamle
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun akılalmaz sözlerine tepki! Mantıkla izah edilecek bir şey değil
Faizsiz 100 bin TL kredi verilecek! Son tarih 31 Mart!
Başkan Erdoğan'dan memur maaşı ve asgari ücrete zam açıklaması! 'Vatandaştan esirgemeyiz'
Başak Cengiz'i katletmişti! Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için hesap vakti!
Fahrettin Altun'dan 'Türkiye Mülteci Krizi Konusunda Avrupa'ya Neler Öğretebilir?' yazısı!
Joe Biden, siyasi kariyer için FETÖ'ye göz kırpan Mehmet Öz'ü görevden aldı!
Rusya'nın Nükleer tehdidine ABD 'Kaplan Timi' kurdu! gündemdeki senaryolar...
Güncel fondaş listesi! ABD'nin para akıttığı kuruluşların 2022 listesi yayınlandı!
Böyle anne olmaz olsun! Anneden 1,5 yaşındaki bebeğine görülmemiş işkence: Vücudunu jiletle kesti şırıngayla vücuduna sabun ve çamaşır suyu enjekte etti
Amerikalı askerler Ukrayna'da: Bir köyü Rus ordusundan arındırdılar
Küstah paylaşıma verilen beraat kararı bozuldu
İstanbul'dan sonra İzmir'de ağaç katliamı! CHP'li belediye Kültürpark'ın sembollerini kesti!
Yandaş Yılmaz Özdil, CHP ve ittifak ortaklarını ağır şekilde eleştirdi: Üzerine konuşulacak bir masa değil
Kebapçının aşk üçgeninde akılalmaz oyun! Karısı ve sevgilisini ormana götürüp...
BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu suikastında flaş gelişme! Davanın seyrini değiştirecek rapor
Johnson: Ukrayna'ya ‘ölümcül yardımlar'a devam edeceğiz
AB'den dijital platformlara katı kurallar geliyor

AB'den dijital platformlara katı kurallar geliyor

Instagram sohbetleri değişiyor: Yeni tema geldi

Instagram sohbetleri değişiyor: Yeni tema geldi

iPhone sahibi olmanın ucuz yolu: Abonelik sistemi

iPhone sahibi olmanın ucuz yolu: Abonelik sistemi

İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri!

İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri!

TikTok'ta skandal! 'Aşırı şiddet ve vahşet içeriyordu'

TikTok'ta skandal! 'Aşırı şiddet ve vahşet içeriyordu'

2022 Mart ayı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayında!

2022 Mart ayı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayında!