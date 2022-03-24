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Şeker Yükleme Testi Bebeğe Zararlı Mı? Gebelik Şekerine Nasıl Bakılır?

Gebelik şekeri testi hakkında birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle anne adayları konu hakkında endişeleniyor. Peki, Gebelik şekeri testi nasıl yapılır? Şeker yüklemesi bebeğe zararlı mı? Gebelik şekeri nasıl ölçülür? İşte merak edilenler...

Ekleme: 24.03.2022 - 13:50 Güncelleme: 24.03.2022 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Şeker Yükleme Testi Bebeğe Zararlı Mı? Gebelik Şekerine Nasıl Bakılır?
Gebelik döneminde etraftan duyulan birçok yanlış bilgi anne baba adaylarının endişelenmesine neden oluyor. Bilgi kirliliği nedeniyle ortaya birçok yanlış bilgi çıkıyor. Şeker yükleme testi bebeğe zararlı mı ve gebelik şekerine nasıl bakılır soruları bu dönemde en merak edilen sorulardandır. Şeker yükleme testi gebelik için gerekli görülen bir işlem olsa da anneler bu durumun zararlı olup olmadığına karar veremiyor. Şeker yükleme testi bebeğe zararlı mı ve gebelik şekerine nasıl bakılır sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Şeker Yükleme Testi Bebeğe Zararlı Mı? Gebelik Şekerine Nasıl Bakılır?

Şeker Yükleme Testi Bebeğe Zararlı Mı?


Gebelik döneminde şeker yüklemesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık araştırılanlar arasında şeker yükleme testi bebeğe zararlı mı sorusu bulunuyor. Anne adaylarının yaşadığı bazı problemler bu testin gerekliliğini ortaya koyabilir. Özellikle sürekli susama hali, kilo kaybı yaşanması, çok fazla yemek yemek, sürekli idrara çıkma isteği ve yorgun hissetme gibi belirtiler gebelik şekeri testinin yapılmasını gerektirmektedir. Doç. Dr. Mustafa Behram tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Glikozlu su, gebenin bağırsaklarından emilerek vücuda dağılır. Bu yüzden direkt bebeğin kanına geçmesi söz konusu değildir. Glikozu suyu içtikten sonra glikozun midede geçici osmotik imbalansa neden olmasından dolayı mide boşalmasında gecikme, bulantı ve kusma görülebilir. Ancak bu gibi olumsuz etkiler test esnasında olup testten hemen sonra kaybolmaktadır. İçilen suyun içerisine bir miktar limon sıkılması bu etkilerin ortaya çıkmasını kolaylıkla engelleyebilir. Sonuç olarak, hekimler gerekli görürse anne adayları gebelik döneminde şeker testini yaptırmaktan korkmamalıdır” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca test hakkında yalan yanlış birçok haber ortaya çıktığı için anne adaylarının her bilgiyi dikkate almaması öneriliyor. Verilen şekerli suyun direkt bebeğe etki etmeyeceğini belirterek sözlerine başlayan Behram “Glikozlu su, gebenin bağırsaklarından emilerek vücuda dağılır. Bu yüzden direkt bebeğin kanına geçmesi söz konusu değildir. Glikozu suyu içtikten sonra glikozun midede geçici osmotik imbalansa neden olmasından dolayı mide boşalmasında gecikme, bulantı ve kusma görülebilir. Ancak bu gibi olumsuz etkiler test esnasında olup testten hemen sonra kaybolmaktadır. İçilen suyun içerisine bir miktar limon sıkılması bu etkilerin ortaya çıkmasını kolaylıkla engelleyebilir. Sonuç olarak, hekimler gerekli görürse anne adayları gebelik döneminde şeker testini yaptırmaktan korkmamalıdır” açıklamasında bulundu.


Şeker Yükleme Testi Bebeğe Zararlı Mı? Gebelik Şekerine Nasıl Bakılır?

Gebelik Şekeri Testi Nasıl Yapılır?


Gebelik şekeri hakkında en çok aratılan sorulardan biri de gebelik şekerine nasıl bakılır sorusudur. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında gebelik şekeri testi nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Bu test için anne adayının gebeliğinin 24 ve 28 hafta aralığında olması gerekmektedir. Testle ilgili detayları dile getiren Dr. Mustafa Behram “Glikozlu su, gebenin bağırsaklarından emilerek vücuda dağılır. Bu yüzden direkt bebeğin kanına geçmesi söz konusu değildir. Glikozu suyu içtikten sonra glikozun midede geçici osmotik imbalansa neden olmasından dolayı mide boşalmasında gecikme, bulantı ve kusma görülebilir. Ancak bu gibi olumsuz etkiler test esnasında olup testten hemen sonra kaybolmaktadır. İçilen suyun içerisine bir miktar limon sıkılması bu etkilerin ortaya çıkmasını kolaylıkla engelleyebilir. Sonuç olarak, hekimler gerekli görürse anne adayları gebelik döneminde şeker testini yaptırmaktan korkmamalıdır” ifadelerini kullandı.


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