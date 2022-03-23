Eski CIA yöneticisine Fahrettin Altun'dan S-400 yanıtı: ABD ile aramızda öyle bir hava savunma sistemi anlaşması yok

Birkaç gün önce WSJ'a Türkiye hakkında analiz yazısı yazan eski CIA yöneticisi Kolbe, ilginç bir silah takası önerisinde bulunmuştu. Türkiye'nin elindeki S-400'lerin Ukrayna'ya gönderilmesini, ABD'nin de Türkiye'yi, projeden çıkardığı F-35 savaş uçağı konsorsiyomuna geri almasını öneren ve bunun adaleti sağlayacağını belirten Kolbe'ye İletişim Başkanı Altun'dan yanıt geldi. WSJ'a değerlendirmelerde bulunan Altun, Türkiye ile ABD arasında, Ukrayna'ya gönderilecek bir hava savunma sistemi anlaşması olmadığının altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'da yer alan Türkiye hakkındaki analiz yazısı gündem olmuştu. Eski CIA yöneticisi ve Rusya ve Avrasya uzmanı Paul Kolbe tarafından kaleme alınan "Türkiye'nin Rus Füzeleri Ukrayna'yı Savunabilir" başlıklı yazıda, "Üçlü bir oyuna ne dersiniz? ABD, Rus savaş uçaklarına karşı Türkiye'nin elindeki S-400'leri Ukrayna'ya göndermesine yardım etsin. Bunun yerine Türklere yeni bir alternatif sunarak F-35 sevkiyatlarını başlatsın. Bu, aynı zamanda ABD - Türkiye ilişkilerinin düzelmesine de yardımcı olacaktır" ifadeleri kullanılmıştı."ÖYLE BİR HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ANLAŞMASI YOK"Bu ifadelerin üzerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Wall Street Journal'a değerlendirmelerde bulundu. Paul Kolbe'nin yazısındaki ifadelere değinen Altun; Türkiye ile ABD arasında, Ukrayna'ya gönderilecek bir hava savunma sistemi anlaşması olmadığının altını çizdi."ÖNCE F-35'LERİ VE PATRIOT BATARYALARINI ÖN KOŞULSUZ TESLİM ETMELİLER"Fahrettin Altun ayrıca şu ifadeleri kullandı:"Batı, Ankara'dan Ukrayna'ya S-400 konuşlandırmasını istemeden önce F-35'leri ve Patriot bataryalarını ön koşulsuz olarak Türkiye’ye teslim etmeli."