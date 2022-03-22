Savaşta en ağır hasar alan kent Mairupol oldu: Liman kenti Rusya için neden çok önemli?

İşte Mariupol'ü almanın Rusya için kritik öneme sahip olmasının nedenleri...1.KIRIM VE DONBAS ARASINDAKİ KARA KORİDORUNUN GÜVENCE ALTINA ALINMASICoğrafi olarak, Mariupol şehri haritada sadece küçük bir alanı kaplıyor, ancak Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın hemen üstünde yer alıyor. Rus güçleri Doğu Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki yoldaşları ve Ukraynalı-ayrılıkçı müttefikleriyle bağlantı kurmaya çalışmak için Kırım'dan kuzeydoğuya yani Mariupol'e doğru ilerlemek zorundalar.Birleşik Krallık Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'nın eski komutanı General Richard Barrons, Mariupol'ü ele geçirmenin Rusya'nın savaş çabaları için hayati önem taşıdığını söyledi:'Ruslar bu savaşı başarıyla sonuçlandırdıklarını hissettiklerinde, Rusya'dan Kırım'a bir kara köprüsünü tamamlamış olacaklar ve bunu büyük bir stratejik başarı olarak görecekler.'KENTİN YÜZDE 90'INDAN FAZLASI ZARAR GÖRDÜBununla birlikte, Mariupol ele geçirilirse, Rusya Ukrayna'nın Karadeniz kıyı şeridinin yüzde 80'inden fazlasının tam kontrolüne sahip olacak. Böylece Ukrayna'nın deniz ticaretini keserek, onu dünyadan daha da izole edebilecek. Öte yandan, Rus kuvatteleri Mariupol'u toplar, roketler ve füzelerle arka arkaya vurdu. Şehrin yüzde 90'ından fazlasına zarar verdi veya yok etti. Ayrıca elektriğe, ısıtmaya, temiz suya, gıdaya ve tıbbi malzemelere erişimi kestiler...Ukrayna ise Mariupol'ü son askerine kadar savunma sözü verdi. Ancak, Rus birlikleri yavaş yavaş merkeze doğru ilerliyor ve herhangi bir uygulanabilir barış anlaşmasının yokluğunda, Rusya muhtemelen bombardımanını yoğunlaştıracak. Rusya, Mariupol'ün tam kontrolünü alırsa bu, bin kişilik tabur taktik grupları halinde organize edilen 6 bine yakın askerini Ukrayna çevresindeki diğer Rus cephelerini güçlendirmek için serbest bırakması anlamına geliyor.Mariupol'ün düşmesi durumunda Rus birliklerinin yeniden konuşlandırabileceği yerler ise şu şekilde;- Kuzeydoğuda: Donbas bölgesinde Kremlin yanlısı ayrılıkçılarla savaşan Ukrayna'nın düzenli silahlı kuvvetlerini kuşatma ve yok etme savaşına katılmak için Rus güçleri burada konuşlanabilir.- Batıda: Rus güçleri Mariupol'ün ardından, Ukrayna'nın Karadeniz'e kalan son ana çıkışı olacak olan Odesa'ya doğru ilerlemek isteyecektir.2. UKRAYNA EKONOMİSİNİ BOĞMAKMariupol, Karadeniz'in bir parçası olan Azak Denizi'nde uzun zamandır stratejik olarak önemli bir liman oldu. Derin rıhtımları ile Azak Denizi bölgesinin en büyük limanı olan Mariupol ayrıca önemli bir demir-çelik tesisine ev sahipliği yapıyor. Normal zamanlarda Mariupol, Ukrayna'nın Orta Doğu ve ötesindeki müşterilere giden çelik, kömür ve mısır için önemli bir ihracat merkezini oluşturuyor.3. PROPOGANDA FIRSATIMariupol, adını Mariupol'ü Karadeniz'in geri kalanına bağlayan Azak Denizi'nden alan Azov Taburu adlı Ukraynalı bir milis birimine ev sahipliği yapıyor.Azov Taburu, neo-Naziler de dahil olmak üzere aşırı sağcıları barındırıyor. Ukrayna'nın savaşan kuvvetlerinin yalnızca en küçük bir bölümünü oluştursalar da, bu Moskova için yararlı bir propaganda aracı oldu ve Rusya'nın nüfusuna Ukrayna'da savaşmak için gönderdiği gençlerin komşularını Nazilerden kurtarmak için orada olduklarını söylemesi için bir bahane verdi.Rusya, önemli sayıda Azov Taburu askerini canlı yakalamayı başarırsa, Ukrayna'yı ve hükümetini itibarsızlaştırmaya yönelik kullanacaktır.4. RUSLAR İÇİN BÜYÜK BİR MORAL KAYNAĞIMariupol'un Rusya tarafından ele geçirilmesİ savaşta her iki taraf için de psikolojik olarak önemli olacaktır. Mariupol'daki bir Rus zaferi, Kremlin'in nüfusuna devlet kontrolündeki medya aracılığıyla Rusya'nın amaçlarına ulaştığını ve ilerleme kaydettiğini göstermesini sağlayacaktır.Rusya Devlet Başkanı Putin için tüm bunların tarihsel bir önemi var. Ukrayna'nın Karadeniz kıyı şeridini Novorossiya (Yeni Rusya) yani 18. yüzyıl imparatorluğuna kadar uzanan Rus topraklarına ait olarak görüyor.Putin bu kavramı 'Rusları Kiev'deki batı yanlısı bir hükümetin zulmünden kurtarmak' olarak yeniden canlandırmak istiyor. Mariupol şu anda bu amaca ulaşmasının önünde duruyor.Ancak Ukraynalılar için Mariupol'un kaybı, sadece askeri ve ekonomik olarak değil, aynı zamanda karada savaşan ve ülkelerini savunan kadın ve erkeklerin zihinlerine de büyük bir darbe olacaktır. Mariupol şiddetli bir direniş gösterdi, ancak şehir yok edildi ve büyük ölçüde harabeye döndü.Diğer taraftan Rusya'nın Mariupol aracılığıyla Ukrayna'nın diğer kentlerine verdiği mesaj çok net: “ Mariupol'un yaptığı gibi direnmeyi seçerseniz, aynı kaderi bekleyebilirsiniz.”