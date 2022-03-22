Brent petrol yeniden zirveye oynuyor: Yaklaşık 20 dolar zamlandı

Brent petrolde son dakika haberi... Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle brent petrol fiyatları geçtiğimiz hafta 134 dolar ile rekor kırmış, müzakere çalışmaları ve iki taraftan yapılan olumlu açıklamalarla 98 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Yaklaşık bir ayı geride bırakan çatışmalar sonrası henüz bir barış anlaşması imzalanmazken, brent petrolün varil fiyatı 118 doların üzerine çıktı. Söz konusu gelişme nedeniyle tüm dünyada akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geleceği iddia edildi. Peki petrol varil fiyatı 2022 ne kadar oldu? 1 litre ham petrolün fiyatı akaryakıt zamlarına nasıl yansıyacak? Benzin ve motorine zam gelecek mi?

Rusya-Ukrayna Savaşı tarımdan ekonomiye birçok sektörü oldukça olumsuz etkiledi.27'nci gününe giren savaşta geri adım atmayan ve Kiev'e doğru ilerleyen Rusya'ya ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere birçok yaptırım uygulamıştı.ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihin en ağır yaptırımları olarak lanse ettiği gelişmelere, Rusya Devlet Başkanı Putin de yanıt vermiş ve ürün ile hammaddelerin ülke dışına ihracını kısıtlamıştı.Karşılıklı yaptırımlar sonrası gaz ve petrol fiyatları tarihi zirveyi görmüştü.Brent petrolün varil fiyatı tarihi bir rekor kırarak 134 dolar seviyesine yükselmişti.İki ülke arasındaki müzakere görüşmeleri sonrası brent petroldeki yükseliş durulmuş ve 98 dolar seviyesine kadar gerilemişti.BİR HAFTADA 20 DOLAR YÜKSELDİYaklaşık bir ayı geride bırakan çatışmalar sonrası henüz bir barış anlaşması imzalanmazken, brent petrolün varil fiyatı 118 doların üzerine çıktı.Gün içerisinde yeniden zirveyi test eden brent petrol şu sıralarda 112 dolar seviyesinden işlem görüyor.Söz konusu gelişme nedeniyle tüm dünyada akaryakıt fiyatlarına yeni zam geleceği iddia edildi.AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne benzinden daha fazla zam yapılıyor.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.