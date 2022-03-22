  • USD: 14,82 - 14,84
  • EURO: 16,37 - 16,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 158 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ’nün sağlık yapılanması, 2006 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı ve Jandarma Genel Komutanlığı yapılanması soruşturması kapsamında 158 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 158 kişiye gözaltı kararı
Ekleme: 22.03.2022 - 09:29 Güncelleme: 22.03.2022 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 158 kişiye gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturmalar kapsamında FETÖ'nün sağlık, sınav ve Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında olduğu tespit edilen 158 örgüt mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Sağlık yapılanması kapsamında meslekten çıkarılan 10 , aktif olarak çalışan 4 ve 1 sivil olmak üzere 15 kişinin örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları, haklarında ardışık arama, bank asya, tepe yönetimle görüşme, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı bulunduğu tespit edildi.

2006 YILI SORULARINA İLK OPERASYON

Polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında 2006'da sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edilmesi üzerine söz konusu yıla ilişkin ilk kez düzenlenen operasyonda, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 kişiye Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

JANDARMA MAHREM YAPILANMADA 132 GÖZALTI

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıkları tarafından, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem imam' oldukları tespit edilen 2'si görevde kamu personeli, 74'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi ve 56'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 132 'mahrem imam'ın, Ankara merkezli 50 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi. Gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği öğrenildi.
Bakan Dönmez: Yavuz Sondaj Gemisi 4 Nisan'da kritik göreve çıkıyor
Bakan Akar'dan flaş Ukrayna açıklaması: BM yaptırımlarına uygun şekilde harekete ediyoruz
AB'den tarihi karar! 'Avrupa tehdit altında' diyerek duyurdular...
Halk TV'de YouTube geliri tartışması! Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollar ayrıldı!
Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 158 kişiye gözaltı kararı
Hollanda Başbakanı Rutte Başkan Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor
İBB'nin kestiği asırlık çınarlar peyzaj şirketi kurbanı mı?
FETÖ’cülerden ‘bot’ hesap provokasyonu: Kirli oyunu bu kez Emniyet üzerinden yürüttüler
132 kişi vardı! Çin'de dün yaşanan uçak kazasıyla ilgili acı haber
İşgalde 27’nci gün: Zelenskiy’den ‘müzakereler için referandum’ mesajı
Avrupa'da gıda krizi: Belçika'da raflar boşaldı!
Görüntüler gerçeği gözler önüne sermişti: Muğla'daki darp olayında yeni gelişme!
Kur Korumalı TL Mevduat sistemi için yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'referandum' çıkışı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek
CHP'li Özkan'ın 'Selahattin Demirtaş' çıkışına Parti Sözcüsü Öztrak da destek verdi: Haksız yere içeride
Elden para vermeyi reddedip akbil basmak isteyen yolcuya İETT yetkilisinden hakaret: Konuşma gevşek gevşek
Muğlalı ünlü işadamı Muhammed Talha Koçar FETÖ'nün infaz koruma memurlarının imamı çıktı
Bakan Soylu Türkiye'ye sığınan Ukraynalı mülteci sayısını duyurdu: Bu Batı hayatta akıllanmaz
Dünyanın sonuna hazırlanıyor! Sosyal medyada viral oldu

Dünyanın sonuna hazırlanıyor! Sosyal medyada viral oldu

Piramidin sırrını 'uzaydan gelen parçacıklar' çözecek!

Piramidin sırrını 'uzaydan gelen parçacıklar' çözecek!

Bakan Soylu'dan bekçi ataması ve 3600 müjdesi

Bakan Soylu'dan bekçi ataması ve 3600 müjdesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Şehrimizin 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Şehrimizin 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun

Pentagon'dan korkutan açıklama: Karadeniz’deki Rus savaş gemilerinde hareketlilik arttı

Pentagon'dan korkutan açıklama: Karadeniz’deki Rus savaş gemilerinde hareketlilik arttı

Peş peşe açıkladılar! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

Peş peşe açıkladılar! Çok sayıda ilde okullara kar tatili