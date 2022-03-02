Petrol fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor: Rusya Ukrayna Savaşı gölgesinde doğal gaz da hız kesmiyor

Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesiyle beraber petrol fiyatları başta olmak üzere emtia piyasalarında yukarı yönlü hareketler gözlemleniyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in askeri operasyon emrini verdiği ilk gün yıllar sonra 100 dolar bandını aşan petrol fiyatları müzakere haberleri ile gerilemişti. Brent petrol varil fiyatı yeniden yükselişe geçerek 104 doları aştı ve savaşın 6. gününde 7,5 yılın rekoru tazeledi.Rusya-Ukrayna Savaşı ile petrol piyasasında arzın daralacağı endişelerinin körüklenmesiyle beraber petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor. Rusya Lideri Putin'in Ukrayna'nın doğusuna Perşembe günü askeri operasyon emri vermesiyle beraber yükselişe geçen petrol fiyatları 100 dolar bandını aşarak 7,5 yılın rekorunu kırdı. Müzakere haberleriyle yönünü aşağı kıran petrol, ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere NATO ülkelerinin uyguladığı yaptırımlar sonrası arz endişeleri ile yeniden yükselişe geçti.BRENT PETROL 7,5 YILIN REKORUNU TAZELEDİRusya-Ukrayna Savaşı'nın 6. gününde brent petrol varil fiyatı 104,57 dolara yükselerek 7,5 yılın rekorunu tazeledi. Petrol en son bu seviyenin üzerinde 14 Ağustos 2014 tarihinde 105,07 dolar seviyesinde işlem görmüştü.RUSYA UKRAYNA CEPHESİNDE MÜZAKERELERDEN SONUÇ ÇIKMADIPetrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya ve Ukrayna savaşında artan tansiyon ve iki ülke arasında dün yapılan müzakerelerde ateşkese dair istenilen sonucun çıkmaması etkili oldu. Rusya'ya uygulanan yaptırımların arzda önemli bir kesintiye yol açacağı endişeleri de fiyatların yükselmesini destekledi. Bu endişeler, ABD ve müttefiklerinin bu arz kesintisini hafifletmek için koordineli bir şekilde piyasaya ham petrol vereceği yönündeki konuşmaların önüne geçti.PETROL DEVLERİ BP, EQUINOR VE SHELL RUSYA'DAN YATIRIMLARINI ÇEKTİAyrıca, ABD ve Avrupalı ülkelerin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası BP, Equinor ve Shell ülkedeki yatırımlarından çekildi. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat nedeniyle diğer bazı şirketlerin de bu yolda kararlar vermesi bekleniyor.DOĞAL GAZ VE KÖMÜR FİYATLARI DA YÜKSELDİRusya'ya yönelik yeni yaptırımlar nedeniyle Avrupa'da doğal gaz ve kömür fiyatları da arttı. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı TSİ 15.08'de önceki işlem günündeki kapanışa kıyasla yüzde 12,8 artışla 111 avro seviyesinde seyretti. API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda mart vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı ise 285 dolara çıktı.Öte yandan, piyasa oyuncuları Uluslararası Enerji Ajansı'nın bugün düzenleyeceği bakanlar toplantısına ve yarın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya dahil diğer üretici ülkelerin gelecekteki üretim seviyelerini değerlendirmek üzere bir araya gelecekleri toplantıya odaklandı.AB ÜLKELERİ RUSYA'YA SWIFT YAPTIRIMINDA KAPSAMI GENİŞLETEBİLİRÖte yandan AB ülkelerinin yedi büyük Rus bankasının SWIFT sisteminden çıkarılmasını öngören yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı bildirildi. Söz konusu bankalar için son kararın verilmediği ve Rusya Ukrayna müzakerelerinden gelecek sonuca göre hareket edileceği bildirildi. Bununla beraber TASS haber ajansının bildirisine göre bir sonraki bir sonraki Rusya-Ukrayna görüşmesi yarın yapılacak.SBERBANK VE GAZPROMBANK LİSTEDE YOKAvrupa Birliği, içlerinde VTB Bank PJSC ve Bank Rossiya'nın olduğu 7 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkarmayı görüşüyor. Bloomberg'in haberine göre listenin daha önce yaptırımlarla karşılaşan bankaların bir alt listesi olduğu ve Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank of Russia PJSC ya da Gazprombank'i içermediği belirtiliyor. Kaynaklar listenin son haline içlerinde ABD'nin olduğu diğer taraflarla görüşülerek karar verileceğini belirtiyor.FİNANSAL NÜKLEER SİLAH: SWIFT YAPTIRIMI HAFTA SONU DUYURULMUŞTUListede yer alan diğer kurumların Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank PJSC, Sovcombank PJSC ve VEB.RF olduğu fakat listenin Brüksel'de görüşecek AB hükümetleri sırasında değiştirilebileceği kaydediliyor. Bazı Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılacağı hafta sonu ABD, Avrupa Komisyonu, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Kanada tarafından yapılan ortak bir duyuruyla açıklanmıştı.PETROL VE DOĞAL GAZ BAŞTA OLMAK ÜZERE ENERJİ TİCARETİ MUAFİYETİ YER ALABİLİRBazı Avrupa ülkeleri Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkarma fikrine Ukrayna işgal edilene kadar kendi ekonomilerine verebileceği potansiyel zararlar nedeniyle sıcak bakmıyordu. Avrupa Birliği ve ABD bir süredir bu yaptırımların enerji ticareti üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla Rusya'nın en büyük bankalarından bazılarını belli yaptırımlardan muaf tutmak gibi seçenekler üzerinde çalışıyor.Kamu tarafından kontrol edilen VTB Rusya'nın en büyük ikinci bankası ve bankacılık sistemindeki varlıkların beşte birini yönetiyor. ABD geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada söz konusu bankaya en sert yaptırımları uygulayacağını ve ABD kurumlarının bankayla işlem yapmasını yasakladığını duyurmuştu.YASAL TALİMATLARI UYGULAMA HAZIRLIĞI HIZ KAZANDIABD tarafından yaptırım uygulanacağı açıklanan diğer bankalar varlık büyüklüğü bakımında üçüncü en büyük banka olan Sovcombank, kamu sahipli Otkritie ve savunma sanayiini destekleyen Novikombank ve Promsvyazbank olarak belirlendi.VEB.RF Rusya devleti tarafından yönetilen ve büyük projelerinin finanse edilmesinde kullanılan bir banka. ABD'nin geçtiğimiz hafta Sberbank için açıkladığı daha hafif yaptırımlarla birlikte VEB.RF için de yaptırımlar açıklanmıştı.Belçika merkezli 200 üyesi olan SWIFT sistemi kendini tarafsız küresel bir kooperatif olarak tanımlasa da kuruluş AB ve Belçika kanunlarına uymak zorunda. 'Kurumdan hafta sonu yapılan bir duyuruda, 'Yeni yaptırımlara maruz kalacak kurumların detaylarıyla ilgili Avrupa otoriteleriyle yakından çalışıyoruz' denilerek yasal talimatları uygulama hazırlığında olduğu belirtildi.Küresel finans sisteminin merkezi olarak kabul edilen SWIFT sistemi yaklaşık 11 bin finansal kurum ve şirket arasında güvenli ödeme mesajları iletiyor ve sisteme erişememenin önemli ekonomik zararlara neden olabileceği düşünülüyor