Avrupa’nın ırkçı siyasetine yenisi eklendi: Fransız siyasetçi AB’nin iki yüzlülüğünü savundu

Avrupa’nın ırkçı siyasetine bir yenisi daha eklendi. Daha önceki açıklamalarında Fransa’da başörtüsü yasağını sert bir şekilde ifade eden Fransa'da aşırı sağcı ve Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen’den skandal bir açıklamada bulundu. Marine Le Pen, tepkilere neden olan açıklamasında, “Avrupa ülkelerinin sadece Avrupalı mültecileri kabul etmesi doğaldır” ifadelerini kullandı.