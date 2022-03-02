Avrupa’nın ırkçı siyasetine yenisi eklendi: Fransız siyasetçi AB’nin iki yüzlülüğünü savundu
Avrupa’nın ırkçı siyasetine bir yenisi daha eklendi. Daha önceki açıklamalarında Fransa’da başörtüsü yasağını sert bir şekilde ifade eden Fransa'da aşırı sağcı ve Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen’den skandal bir açıklamada bulundu. Marine Le Pen, tepkilere neden olan açıklamasında, “Avrupa ülkelerinin sadece Avrupalı mültecileri kabul etmesi doğaldır” ifadelerini kullandı.
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (FN) ırkçı lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen skandal bir açıklamaya daha imza attı.
Fransız siyasetçi Marine Le Pen Avrupa'nın mültecilere karşı olan ikiyüzlülüğünü savunduğu skandal açıklamasında ''Avrupa ülkelerinin sadece Avrupalı mültecileri kabul etmesi doğaldır' ifadelerini kullandı.
Irkçı Fransız siyasetçi Marine Le Pen, daha önce de Fransa'da başörtüsünün yasaklanmasını gerektiğini sert bir şekilde savunmuştu